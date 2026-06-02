Борг можуть стягнути навіть без оригіналу договору, якщо він згорів під обстрілами — Верховний Суд

Війна може знищити документи, але не борг недобросовісного покупця: Верховний Суд поставив «вірогідність доказів» вище формальних недоліків

Для українського бізнесу, який працює в умовах бойових дій, юридичні ризики часто стають не менш критичними, ніж фізичні втрати. Знищення активів нерідко супроводжується втратою первинної документації, що створює додаткові можливості для зловживань з боку контрагентів.

Постанова Верховного Суду від 26 травня 2026 року у справі № 922/2188/25 стане новим інструментом захисту прав власника в умовах форс-мажору. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду підтвердив пріоритет змісту над формою, наголосивши на необхідності врахування вірогідності доказів у ситуаціях, коли стандартні документи можуть бути об’єктивно втрачені через війну.

Позивач, перебуваючи у прифронтовій зоні, зазнав значних збитків внаслідок обстрілів. Вогонь знищив нерухоме майно та значну частину документації, включаючи оригінал договору поставки. Скориставшись цим, відповідач, отримавши поставку товару на суму понад 7,9 млн гривень, відмовився платити, заперечуючи навіть сам факт існування правовідносин. Позиція відповідача базувалася на відсутності оригіналу договору, і на тому. А оскільки наявні копії накладних не містять усіх підписів, то й боргу, за його твердженням не існує.

Тож позивач звернувся до суду із позовною заявою про стягнення з контрагента збитків за неоплачений, але відвантажений товар і пені.

Перша інстанція повністю відмовила у позові. Суд вказав, що копія договору та акти звірки не є належними доказами без оригіналів первинних документів. Суд також не визнав факт пожежі достатнім доказом втрати документів.

Апеляційна інстанція використала інший стандарт «вірогідності доказів». Суд виснував, що навіть без основного договору, підписані оригінали ТТН та акти звірки підтверджують реальність поставок. Суд дійшов висновку, що договір був укладений у спрощений спосіб.

Верховний Суд, своєю чергою, залишив касаційну скаргу відповідача без задоволення, підтримавши позицію апеляції. Колегія суддів підкреслила, що формальні недоліки не можуть нівелювати законне право на отримання оплати за товар.

Процесуальні стандарти в рішенні ВС

Верховний Суд став на шлях справедливості і закріпив підхід, за яким формальна відсутність первинних документів через війну не може блокувати встановлення реальних господарських відносин.

Суд спирався на ключові правові доктрини та процесуальні стандарти, зокрема принцип jura novit curia, відповідно до якого суд самостійно визначає правову природу відносин незалежно від позиції сторін. Це дозволило кваліфікувати спірні правовідносини як такі, що виникли у спрощеній договірній формі.

Окремо Суд застосував стандарт вірогідності доказів, передбачений статтею 79 ГПК України, підкресливши, що обставина вважається доведеною, якщо сукупність поданих доказів є більш переконливою, ніж аргументи опонента. У воєнних умовах це означає відхід від вимоги повного пакета документів на користь оцінки всієї доказової картини.

Важливе значення також було надано акту звірки та товарно-транспортним накладним. У сукупності ці документи можуть підтверджувати реальність операцій та фактичне визнання заборгованості, навіть якщо частина первинних документів втрачена.

Ба більше, Суд, апелюючи до ст. 309 ГПК України виснував, що не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

Верховний Суд посилив захист бізнесу, який постраждав від бойових дій. Втрата документів через форс-мажор не звільняє від доказування, але дозволяє використовувати альтернативні джерела підтвердження — від податкових даних і реєстрів до фотофіксації наслідків обстрілів та логістичних документів.

Недоброчесна поведінка контрагентів не може прикриватися формальними вимогами закону щодо необхідності надати оригінали договорів. Навіть якщо архіви знищені, при добросовісній поведінці бізнесу і наявності інших доказових інструментів, дозволяє стягнути мільйонні борги.

