Вступ-2026: хто з абітурієнтів може навчатися за кошти держави та безкоштовно жити в гуртожитку

Діти військовослужбовців, ветеранів і загиблих захисників мають право на державну підтримку під час здобуття вищої освіти.

Уже незабаром в Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, а тисячі абітурієнтів визначатимуться з майбутнім місцем навчання. Для окремих категорій вступників держава передбачила спеціальні освітні гарантії та пільги. Зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону громадяни, а також їхні діти та діти загиблих захисників можуть розраховувати на державну підтримку під час здобуття вищої освіти.

Хто може отримати пільги на навчання у вишах

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону громадяни та їхні діти, а також діти загиблих захисників і захисниць України мають право на державну підтримку під час здобуття вищої освіти. Для них передбачено низку освітніх пільг, зокрема навчання за кошти держави, соціальні стипендії та безоплатне проживання в гуртожитках.

Право на пільги мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії та які були звільнені з полону;

діти зазначених категорій громадян;

діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Для дітей таких категорій право на державну підтримку зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Які пільги передбачені для дітей військових і ветеранів

Підтримка може надаватися у різних формах. Зокрема, передбачені:

повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до мережі Інтернет і баз даних у закладах освіти;

безоплатне проживання у гуртожитках.

До якого віку діють пільги на навчання для дітей захисників

Державна підтримка під час вступу та навчання у закладах вищої освіти

Такі пільги спрямовані на забезпечення доступу до освіти для військовослужбовців, ветеранів, колишніх полонених та членів їхніх сімей, а також на підтримку дітей загиблих захисників під час навчання у закладах вищої освіти.

