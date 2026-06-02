Вступ-2026: хто з абітурієнтів може навчатися за кошти держави та безкоштовно жити в гуртожитку

07:36, 2 червня 2026
Діти військовослужбовців, ветеранів і загиблих захисників мають право на державну підтримку під час здобуття вищої освіти.
Уже незабаром в Україні стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти, а тисячі абітурієнтів визначатимуться з майбутнім місцем навчання. Для окремих категорій вступників держава передбачила спеціальні освітні гарантії та пільги. Зокрема, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону громадяни, а також їхні діти та діти загиблих захисників можуть розраховувати на державну підтримку під час здобуття вищої освіти.

Хто може отримати пільги на навчання у вишах

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені з полону громадяни та їхні діти, а також діти загиблих захисників і захисниць України мають право на державну підтримку під час здобуття вищої освіти. Для них передбачено низку освітніх пільг, зокрема навчання за кошти держави, соціальні стипендії та безоплатне проживання в гуртожитках.

Право на пільги мають:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії та які були звільнені з полону;
  • діти зазначених категорій громадян;
  • діти загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Для дітей таких категорій право на державну підтримку зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Які пільги передбачені для дітей військових і ветеранів

Підтримка може надаватися у різних формах. Зокрема, передбачені:

  • повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до мережі Інтернет і баз даних у закладах освіти;
  • безоплатне проживання у гуртожитках.

До якого віку діють пільги на навчання для дітей захисників

Для дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, звільнених із полону громадян та дітей загиблих захисників право на державну підтримку зберігається до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Державна підтримка під час вступу та навчання у закладах вищої освіти

Такі пільги спрямовані на забезпечення доступу до освіти для військовослужбовців, ветеранів, колишніх полонених та членів їхніх сімей, а також на підтримку дітей загиблих захисників під час навчання у закладах вищої освіти.

