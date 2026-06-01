  1. В Україні

Після зміни прізвища не всі документи потребують обов’язкової заміни — які можна оновити за бажанням

22:18, 1 червня 2026
Зміна прізвища не означає автоматичного обов’язку оновити абсолютно всі документи.
Зміна прізвища після реєстрації шлюбу передбачає низку юридичних процедур, однак не всі документи підлягають обов’язковому оновленню. Частина з них залишається чинною без необхідності термінової заміни.

Водночас законодавство України встановлює перелік документів, які необхідно оновити протягом одного місяця після зміни персональних даних. Зокрема, це:

  • паспорт громадянина України. Після зміни прізвища паспорт підлягає обов’язковому обміну. У документі ставиться відповідна відмітка про необхідність його заміни. Для заміни варто звернутися до підрозділу Державної міграційної служби України або Центру надання адміністративних рішень;
  • закордонний паспорт. Після отримання нового внутрішнього паспорта необхідно переоформити й паспорт для виїзду за кордон, зробити це також можна в Державній міграційній службі України або Центрі надання адміністративних рішень;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Ідентифікаційні дані також мають відповідати новому прізвищу, а оновити їх можна в Державній податковій службі України;
  • водійське посвідчення. Для оновлення посвідчення слід звернутися до сервісного центру МВС

Водночас низка документів не потребує обов’язкової заміни після зміни прізвища. До них належать, зокрема, трудова книжка, документи про освіту та правовстановлюючі документи на майно. У таких випадках зміни вносяться в інший спосіб: наприклад, роботодавцем або залишаються чинними без оновлення, оскільки зміна прізвища не впливає на їх юридичну силу.

Окремо зазначається, що окремі документи залишаються чинними й без заміни, проте їх актуалізація допоможе уникнути непорозумінь у майбутньому — зокрема у сфері медичного обслуговування, банківських послуг чи страхування.

Таким чином, зміна прізвища не означає автоматичного обов’язку оновити всі документи, однак передбачає вибіркову заміну ключових ідентифікаційних документів та актуалізацію інших даних.

Стрічка новин

