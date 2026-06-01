  1. Публікації
  2. / Законодавство

За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

12:20, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.
За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді на розгляді перебуває законопроєкт № 15120, який пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військовослужбовців. Як вже писала «Судово-юридична газета», документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення — його пропонують доповнити новою статтею 172-21.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У законопроєкті передбачено таку градацію штрафів:

  • у звичайних умовах — штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • в умовах особливого періоду (крім воєнного стану), а також у разі повторного вчинення — штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті до 5 діб;
  • в умовах воєнного стану — штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті від 5 до 10 діб.

Автори законопроєкту обґрунтовують необхідність внесення змін тим, що в умовах повномасштабної збройної агресії проти України питання захисту прав військовослужбовців та дотримання статутних відносин набуває критичного значення. В умовах ведення активних бойових дій своєчасний розгляд рапортів (зокрема щодо лікування, відпусток, забезпечення) безпосередньо впливає на морально-психологічний стан особового складу та боєздатність підрозділів.

Одним із основних інструментів комунікації військовослужбовця з командуванням є рапорт, який є підставою для реалізації ключових прав військового — відпустки, лікування, переміщення, звільнення тощо.

Водночас, за даними авторів ініціативи, на практиці поширені випадки порушення порядку розгляду рапортів, відмова у їх прийнятті або реєстрації, недотримання встановлених строків розгляду, ненадання відповіді або залишення рапорту без розгляду. Сама ідея посилення дисципліни у сфері проходження військової служби обґрунтовується необхідністю забезпечення прав військовослужбовців, однак пропоновані зміни викликають низку застережень.

У парламенті звернули увагу, що зміни до законодавства мають ґрунтуватися на аналізі практики застосування чинних норм. Водночас до законопроєкту не подано даних, які б підтверджували неефективність чинного регулювання або наявність прогалин, що призводять до уникнення відповідальності.

Наголошується, що чинні норми КУпАП уже містить норми, які охоплюють подібні діяння військових службових осіб. Зокрема, стаття 172-13 КУпАП передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне використання службових повноважень всупереч інтересам служби, що тягне за собою адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Стаття 172-14 КУпАП встановлює відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, тобто вчинення дій, які явно виходять за межі наданих повноважень, передбачає:

  • накладення штрафу від сімдесяти до ста сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.
  • діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені в умовах особливого періоду, тягнуть за собою накладення штрафу від ста сорока п’яти до двохсот вісімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Таким чином, запропоновані у законопроєкті норми містять майже ідентичний підхід до відповідальності.

Крім того, у випадках, коли такі дії призводять до істотної шкоди, застосовується кримінальна відповідальність за статтями 425, 426 та 426-1 Кримінального кодексу України. Зокрема, ці норми передбачають відповідальність за недбале ставлення до військової служби, перевищення влади або службових повноважень, а також бездіяльність військової влади, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки — аж до кримінального покарання, включно з позбавленням волі залежно від складу злочину.

У зв’язку з цим експерти зазначають, що запропоноване виокремлення окремого складу адміністративного правопорушення може бути проявом надмірного правового регулювання, оскільки дублює вже наявні підходи до відповідальності та потенційно ускладнює правозастосування.

Також звертається увага на термінологічну неузгодженість: законопроєкт використовує поняття «військові посадові особи», тоді як чинне законодавство оперує визначенням «військові службові особи», закріпленим у КУпАП. Це може створювати ризики правової невизначеності та ускладнювати практичне застосування норми.

Також, законопроєкт оперує поняттям «військові посадові особи», тоді як чинне законодавство використовує визначення «військові службові особи», закріплене у примітці до відповідної статті КУпАП. Це, може створювати ризики правової невизначеності.

Крім того, положення щодо набрання чинності законом не враховують позицію Конституційного Суду України, відповідно до якої між офіційним оприлюдненням закону та його введенням у дію має бути передбачений розумний період часу.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із Державного та місцевих бюджетів. Водночас у ній також вказується, що запровадження адміністративних штрафів за порушення порядку розгляду рапортів військовослужбовців може вплинути на доходи бюджету за рахунок їх сплати у разі виявлення порушень.

Попри це, фінансово-економічне обґрунтування із відповідними розрахунками до законопроєкту не додано, що розцінюється як невідповідність вимогам частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект військові арешт штраф війна військовослужбовці

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Несанкціоновані НСРД та маніпуляції з автоматизованим розподілом справ: ВРП повертається до справи судді Геннадія Салая

ВРП розгляне скарги 2 червня.

Головам громад заборонили сумісництво: які обмеження запровадив новий закон про фінансування армії місцевою владою

В Україні починають діяти нові правила, які регулюють участь місцевого самоврядування у підтримці сектору безпеки і оборони.

Чоловік закрив дружину в квартирі, щоб вона з ним не розлучилася: Верховний Суд розцінив це як катування

Незаконне позбавлення волі, поєднане із заподіянням фізичних і моральних страждань для примушування особи діяти всупереч власній волі, може утворювати склад катування, а не лише заподіяння тілесних ушкоджень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]