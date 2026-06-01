  1. В Україні

Частина українців отримає до 3100 грн влітку: кому призначили виплати

11:22, 1 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто отримає грошову допомогу до 24 серпня — Кабмін назвав розміри виплат у 2026 році.
Частина українців отримає до 3100 грн влітку: кому призначили виплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влітку 2026 року окремі категорії українців отримають додаткові грошові виплати від держави. Йдеться про разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, яку мають виплатити до 24 серпня відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин, виплатять:

  • особам з інвалідністю I групи — 3100 гривень;
  • особам з інвалідністю II групи — 2900 гривень;
  • особам з інвалідністю III групи — 2700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у таких місцях утримання батьків, отримають по 1000 гривень.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачена виплата у розмірі 3100 гривень.

Членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також членам сімей загиблих ветеранів війни виплатять по 650 гривень.

Крім того, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання отримають по 450 гривень.

Разова грошова допомога буде перерахована одержувачам до Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші уряд Кабінет Міністрів України Україна фінанси День Незалежності грошова допомога

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За ігнорування рапортів військових командирам загрожує арешт на 10 діб: які зміни готують у Раді

У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення порядку розгляду рапортів військових із диференційованими санкціями.

Втратив роботу через війну — чи можна не платити кредит: що каже закон і Верховний Суд

Втрата роботи, вимушене переселення або зниження доходів під час війни стали поширеною причиною прострочення кредитів.

Несанкціоновані НСРД та маніпуляції з автоматизованим розподілом справ: ВРП повертається до справи судді Геннадія Салая

ВРП розгляне скарги 2 червня.

Головам громад заборонили сумісництво: які обмеження запровадив новий закон про фінансування армії місцевою владою

В Україні починають діяти нові правила, які регулюють участь місцевого самоврядування у підтримці сектору безпеки і оборони.

Чоловік закрив дружину в квартирі, щоб вона з ним не розлучилася: Верховний Суд розцінив це як катування

Незаконне позбавлення волі, поєднане із заподіянням фізичних і моральних страждань для примушування особи діяти всупереч власній волі, може утворювати склад катування, а не лише заподіяння тілесних ушкоджень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]