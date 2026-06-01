Частина українців отримає до 3100 грн влітку: кому призначили виплати

Хто отримає грошову допомогу до 24 серпня — Кабмін назвав розміри виплат у 2026 році.

Влітку 2026 року окремі категорії українців отримають додаткові грошові виплати від держави. Йдеться про разову грошову допомогу до Дня Незалежності України, яку мають виплатити до 24 серпня відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Зокрема, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва чи з інших причин, виплатять:

особам з інвалідністю I групи — 3100 гривень;

особам з інвалідністю II групи — 2900 гривень;

особам з інвалідністю III групи — 2700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися у таких місцях утримання батьків, отримають по 1000 гривень.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, передбачена виплата у розмірі 3100 гривень.

Членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також членам сімей загиблих ветеранів війни виплатять по 650 гривень.

Крім того, учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання отримають по 450 гривень.

Разова грошова допомога буде перерахована одержувачам до Дня Незалежності України, який відзначається 24 серпня.

