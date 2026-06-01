Субсидії на літо: названо 4 категорії українців, які мають звернутися до ПФУ

До кінця червня частина українців має повторно звернутися до Пенсійного фонду для призначення житлової субсидії на неопалювальний період.

Більшість отримувачів житлових субсидій на неопалювальний сезон продовжать отримувати допомогу без додаткових звернень. Водночас окремим категоріям громадян потрібно до завершення червня подати до Пенсійного фонду нову заяву та декларацію про доходи, щоб не втратити право на виплати. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Після завершення опалювального сезону 30 квітня з 1 травня розпочався неопалювальний період, на який також нараховується державна підтримка для оплати житлово-комунальних послуг.

Для більшості домогосподарств процедура буде автоматичною. Якщо склад сім’ї та інші дані не змінилися, Пенсійний фонд самостійно перевірить інформацію через державні реєстри та ухвалить рішення щодо подальшого нарахування субсидії.

Інформація про результати розгляду, розмір виплат або можливу відмову надходитиме до особистого кабінету громадянина на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Такі повідомлення надсилаються перед початком як опалювального, так і неопалювального сезонів.

Разом з тим окремим категоріям одержувачів допомоги необхідно повторно подати документи. Зробити це потрібно до кінця червня, інакше субсидію призначать лише з місяця подання заяви, а не з початку неопалювального періоду.

Повторне звернення є обов’язковим для:

• громадян, які орендують житло та самостійно сплачують комунальні послуги;

• сімей, у яких фактично проживає менше осіб, ніж зареєстровано за адресою;

• внутрішньо переміщених осіб, які отримують субсидію за місцем фактичного проживання;

• громадян, яким протягом опалювального сезону була призначена субсидія в розмірі 0 гривень.

У Пенсійному фонді також звернули увагу, що субсидія на придбання скрапленого газу, твердого чи рідкого пічного палива призначається одразу на календарний рік. Натомість допомога на оплату житлово-комунальних послуг нараховується з місяця звернення до кінця поточного року.

Тому громадянам, які належать до категорій, що потребують повторного оформлення субсидії, радять не відкладати подання документів та вчасно звернутися до ПФУ.

