У М'янмі пролунав потужний вибух на складі: понад 40 загиблих, багато поранених

09:06, 1 червня 2026
Рятувальники продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може зрости.
фото з Телеграм-каналів
У північно-східній частині М'янми сталася масштабна трагедія — внаслідок вибуху на складі загинули щонайменше 40 осіб, ще близько 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Надзвичайна подія сталася 1 червня в селі Каунгтуп району Намхкам, неподалік китайського кордону. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За попередніми даними, на об'єкті зберігалися вибухові матеріали, які використовувалися у гірничодобувній галузі.

Вибух спричинив значні руйнування в населеному пункті. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки та інші споруди, а кількість жертв продовжує уточнюватися.

Різні джерела наводять неоднакові дані щодо загиблих. Рятувальники повідомляють про 40–46 жертв, серед яких є діти. Водночас окремі інформаційні агентства оцінюють кількість загиблих у 46–59 осіб. Пошукові роботи тривають, оскільки під завалами можуть залишатися люди.

Відомо, що склад розташовувався на території, підконтрольній угрупованню «Національно-визвольна армія Та'анг». Представники організації заявили, що на об'єкті зберігався желігніт — промислова вибухова речовина, яка широко використовується під час видобутку корисних копалин та роботи кар'єрів.

Угруповання висловило співчуття сім'ям загиблих і пообіцяло встановити причини трагедії. Експерти зазначають, що за порушення правил зберігання желігніт може ставати нестабільним і становити серйозну небезпеку.

Через велику кількість постраждалих медичні заклади району зіткнулися з дефіцитом донорської крові. Лікарі продовжують надавати допомогу пораненим, а рятувальники ведуть розбір завалів.

 



