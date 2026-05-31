  В Україні

В українських школах не вистачає 1,7 тисячі вчителів: кого бракує найбільше

23:31, 31 травня 2026
Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що школам не вистачає близько 1,7 тисячі вчителів, насамперед викладачів математики, інформатики, англійської мови та природничих дисциплін.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що в українських школах наразі налічується близько 1,7 тисячі вакансій учителів, однак про критичний дефіцит педагогічних кадрів не йдеться.

За словами міністра, наведені дані є офіційними, хоча фактична кількість вакансій може бути більшою, оскільки не всі заклади освіти розміщують інформацію про потребу в працівниках.

Найскладніша ситуація, як зазначив Лісовий, спостерігається у малокомплектних школах. У зв’язку з цим громадам необхідно переглядати мережу закладів освіти з урахуванням кількості учнів.

У МОН пояснюють, що освітня субвенція розподіляється залежно від кількості дітей у школі. Через невелику наповнюваність класів у таких закладах учителі мають менше навантаження та нижчу заробітну плату, що ускладнює комплектування педагогічного складу і негативно впливає на якість освіти.

Найбільше школи потребують учителів природничих дисциплін, англійської мови, інформатики, математики, а також української мови та літератури.

Міністр також звернув увагу, що нерідко навчальні заклади вирішують проблему нестачі кадрів шляхом перерозподілу годин між педагогами, які вже працюють у школі. Водночас він наголосив, що такий підхід не є оптимальним, а заклади освіти мають бути повністю укомплектовані вчителями.

За словами Лісового, для цього необхідно формувати ефективну мережу шкіл із достатньою кількістю учнів.

"Безумовно, треба повноцінно укомплектовувати вчителями школи. Для цього потрібна відповідна мережа і щоб школи мали контингент учнів", – сказав міністр в інтерв’ю Радіо Свобода.

Україна Міносвіти школа освіта

