Грецький острів шукає «котячих нянь» – за роботу платитимуть житлом і сніданками

21:46, 31 травня 2026
Зоозахисна організація шукає волонтерів на 2027 рік і готова забезпечити проживання, сніданки та оплату комунальних послуг.
На грецькому острові Сірос волонтерам пропонують безкоштовне житло за догляд за кішками. Про це повідомило видання Bild.

Зазначається, що зоозахисна організація Syroscats оголосила набір волонтерів на 2027 рік. Учасникам програми обіцяють безкоштовне проживання, сніданок та покриття комунальних витрат на острові Сірос в Егейському морі.

Натомість волонтери мають приділяти догляду за місцевими кішками близько п’яти годин на день п’ять днів на тиждень.

Прийом заявок розпочнеться у вересні. Організація шукає одинаків або пари віком від 25 років, які готові провести на острові щонайменше один місяць і можуть працювати самостійно.

Перевагу надаватимуть кандидатам із досвідом роботи ветеринарними помічниками або догляду за бездомними кішками. Водночас подати заявку можуть і звичайні любителі тварин.

Грошова винагорода за роботу не передбачена. Після виконання обов’язків із догляду за кішками волонтери зможуть проводити вільний час як туристи.

Сірос вважається одним із найменш перевантажених туристами грецьких островів. Тут розташовані пляжі, невеликі бухти, історична архітектура, а також кафе й ресторани.

