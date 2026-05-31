  1. В Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що скасування санкцій проти РФ фактично посилює її оборонну промисловість

19:17, 31 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент України наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, а не його послаблення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що скасування санкцій проти РФ фактично посилює її оборонну промисловість
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Скасування санкцій проти Росії фактично означає допомогу російським військовим через підтримку її оборонної промисловості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, після часткового послаблення окремих санкцій не відбулося помітних змін на світових ринках нафти, газу чи дизельного пального. Він зазначив, що частка російської нафти у світовому постачанні становить лише близько 5%, тому це не могло суттєво вплинути на ситуацію.

Зеленський наголосив, що скасування санкцій не пов’язане з економічними вигодами, а радше з намаганням вибудувати діалог із Росією. Водночас він вважає такий підхід помилковим.

Президент заявив, що Росія, на його думку, не реагує на слова чи прояви емпатії і може сприймати пом’якшення санкцій як ознаку слабкості.

«Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій», – резюмував Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія санкції президент Україна війна Володимир Зеленський

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Продати спільне майно без нотаріальної згоди більше не вийде: нові правила для подружжя

Розпорядження спільним майном можливе лише після нотаріального оформлення згоди другого з подружжя.

Виконавцям заборонили стягувати єдине житло військових, але без поширення на осіб в СЗЧ

Зміни до законодавства зобов’язують нотаріусів, банки та органи МВС перевіряти статус особи в Реєстрі боржників перед будь-якою важливою дією.

Верховний Суд пояснив, чому боржники не можуть зняти старі арешти через звичайний позов

Що робити боржнику, який сплатив борг десятирічної давнини, але майно досі під арештом, а матеріали виконавчого провадження давно знищені.

ЄСПЛ не побачив дискримінації у різних правилах лікарняних для самозайнятих і найманих працівників

ЄСПЛ визнав допустимими різні підходи до соцстрахування самозайнятих і працівників у справі про компенсацію непрацездатності.

Мільярдні позови на користь держави під загрозою: участь прокурорів в суді мають обмежити з 2027 року

Прокуратура в Україні може отримати нову модель роботи з інтересами держави — від жорсткого обмеження до детально прописаних 9 підстав для звернення до суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]