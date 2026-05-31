Президент Володимир Зеленський заявив, що скасування санкцій проти РФ фактично посилює її оборонну промисловість

Президент України наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, а не його послаблення.

Скасування санкцій проти Росії фактично означає допомогу російським військовим через підтримку її оборонної промисловості. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, після часткового послаблення окремих санкцій не відбулося помітних змін на світових ринках нафти, газу чи дизельного пального. Він зазначив, що частка російської нафти у світовому постачанні становить лише близько 5%, тому це не могло суттєво вплинути на ситуацію.

Зеленський наголосив, що скасування санкцій не пов’язане з економічними вигодами, а радше з намаганням вибудувати діалог із Росією. Водночас він вважає такий підхід помилковим.

Президент заявив, що Росія, на його думку, не реагує на слова чи прояви емпатії і може сприймати пом’якшення санкцій як ознаку слабкості.

«Ми маємо бути сильними й запроваджувати проти них більше санкцій», – резюмував Президент.

