Кешбек на пальне завершився – в уряді підбили підсумки держпрограми

В Уряді повідомили про завершення тимчасового антикризового механізму підтримки, який дозволяв економити на пальному до 15%.

Близько 2,3 мільйона українців скористалися програмою кешбеку на пальне. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, програма була тимчасовим антикризовим інструментом фінансової підтримки громадян у період однієї з найбільших за останні 50 років світових нафтових криз. Вона діяла з 20 березня по 31 травня.

Національна програма дозволяла споживачам економити від 5% до 15% вартості пального залежно від його виду.

Як зазначається, 91% учасників програми становили власники автомобілів економкласу з невеликим об’ємом двигуна.

Під час дії ініціативи було відкрито близько 500 тисяч нових карток Національного кешбеку, що, за словами уряду, сприяло розвитку державних цифрових сервісів.

Накопичені кошти кешбеку громадяни можуть використовувати для оплати комунальних послуг, придбання ліків, книжок і товарів українського виробництва, а також спрямовувати на благодійність або підтримку Сил оборони України.

