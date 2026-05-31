Метро на Троєщину та Виноградар: Кличко озвучив плани щодо розвитку київського метрополітену

Метро на Виноградар до кінця 2026 року не запустять, хоча будівництво триває — Віталій Кличко.

фото: КМДА

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво метро на Троєщину неможливе без Подільсько-Воскресенського мостового переходу, рух яким було відкрито після понад 20 років будівництва.

За його словами, у конструкції мосту вже збудовано три станції метрополітену.

Кличко зазначив, що в умовах війни наразі не час говорити про будівництво гілки метро на Троєщину. Водночас після завершення війни, за його словами, цей проєкт необхідно буде максимально швидко реалізовувати.

"І для того, щоб будувати взагалі гілку метро на це, я думаю, що в реаліях війни зараз не в часі про це говорити. (0:37) Але після війни нам потрібно буде вже цей проєкт максимально швидко реалізовувати, що стосується будівництва", - сказав Кличко у інтерв’ю Київ24.

Мер повідомив, що одним із ключових етапів для майбутньої лінії метро стало створення переходу через Дніпро. Крім того, Подільсько-Воскресенський міст, за його словами, виконуватиме функцію з'єднання правого та лівого берегів столиці для метрополітену.

Кличко також зазначив, що попередні проєктні напрацювання вже існують, однак реалізація проєкту потребуватиме значних коштів. При цьому про конкретні строки будівництва наразі не йдеться.

Окремо мер прокоментував будівництво метро на Виноградар. За його словами, роботи на об'єкті тривають активними темпами. Водночас до кінця 2026 року запуск нової ділянки метро не очікується, хоча частина станцій на той момент уже буде майже збудована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.