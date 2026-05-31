Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом студента до ТЦК та СП щодо відмови у наданні відстрочки від мобілізації через його віднесення до оперативного бойового резерву.

Львівський окружний адміністративний суд розглянув справу № 380/24405/25 за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оскарження рішення комісії про відмову у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Позивач просив скасувати рішення комісії та зобов'язати ТЦК та СП повторно розглянути його заяву про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі навчання за денною формою здобуття вищої освіти.

Обставини справи

Позивач проходив строкову військову службу до травня 2024 року, після чого був звільнений у запас та направлений для взяття на військовий облік до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. З вересня 2024 року він навчається за денною формою здобуття освіти у закладі вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра. Термін навчання встановлено до червня 2027 року. Відповідні відомості підтверджувалися довідкою з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та документами навчального закладу.

У серпні 2025 року позивач звернувся із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Згодом він повторно подав відповідну заяву через центр надання адміністративних послуг, додавши довідку про здобувача освіти з ЄДЕБО, військово-обліковий документ та довідку навчального закладу.

Комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки. Підставами відмови зазначено ненадання всіх необхідних документів та відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про належність заявника до оперативного бойового резерву, що, на думку відповідача, унеможливлювало надання відстрочки без зміни його статусу.

Відповідач у суді наполягав, що право на відстрочку за статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають виключно військовозобов’язані, тоді як позивач обліковується як резервіст. Також зазначалося, що після звільнення зі строкової служби він був зарахований до військового оперативного резерву та не вжив заходів для зміни свого статусу.

Позивач заперечував ці доводи та вказував, що у сформованому через застосунок «Резерв+» військово-обліковому документі він значиться саме як військовозобов’язаний. Крім того, він наголошував, що не укладав контракт про проходження служби у військовому резерві та не надавав згоди на таку службу.

Позиція та висновки суду

Суд встановив, що позивач послідовно здобував освіту: спочатку отримав кваліфікацію кваліфікованого робітника, потім диплом молодшого спеціаліста, а на момент звернення навчався за бакалаврською програмою. Таким чином, він здобував рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий, а отже відповідав вимогам пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Суд зазначив, що факт навчання за денною формою підтверджувався довідкою про здобувача освіти з ЄДЕБО. Саме цей документ відповідно до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №560, є належним документом для підтвердження права на відстрочку за відповідною підставою.

Оцінюючи доводи відповідача щодо перебування позивача у статусі резервіста, суд звернув увагу, що Порядок №560 регулює процедуру надання відстрочки як військовозобов’язаним, так і резервістам. Крім того, суд дійшов висновку, що матеріали справи не підтверджують належність позивача до військового оперативного резерву в розумінні законодавства.

Суд також зазначив, що зарахування особи до військового оперативного резерву пов’язується з укладенням контракту про проходження служби у військовому резерві. Водночас матеріали справи не містили доказів укладення такого контракту з позивачем або надання ним згоди на проходження служби у резерві. Крім того, у наказі про його звільнення зі строкової військової служби відсутні відомості про зарахування до оперативного резерву, а у військово-обліковому документі, сформованому через застосунок «Резерв+», категорія обліку позивача зазначена як «військовозобов’язаний», а не «резервіст».

Окремо суд погодився з доводами позивача про те, що відповідач фактично поклав на нього негативні наслідки власних внутрішніх процедурних рішень щодо формування картотеки оперативного резерву, що призвело до обмеження гарантованого законом права на відстрочку.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що відмова у наданні відстрочки з мотивів необхідності зміни статусу на військовозобов’язаного не ґрунтується на вимогах законодавства. Спірне рішення комісії визнано таким, що прийняте не на підставі та не у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, а також без урахування всіх обставин, які мають значення для прийняття рішення. У зв’язку з цим рішення комісії про відмову у наданні відстрочки було визнано протиправним та скасовано.

Разом із тим суд наголосив, що не може підміняти собою орган, уповноважений вирішувати питання про надання відстрочки. З огляду на дискреційні повноваження комісії ТЦК та СП належним способом захисту порушеного права є зобов’язання відповідача повторно розглянути заяву про надання відстрочки та прийняти рішення з урахуванням правової оцінки, наданої судом у цьому рішенні.

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії ТЦК та СП в частині відмови у наданні відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас суд не став самостійно вирішувати питання про надання відстрочки, оскільки це належить до компетенції відповідної комісії ТЦК та СП. Натомість суд зобов’язав відповідача повторно розглянути заяву позивача від 20 листопада 2025 року разом із поданими документами та прийняти нове рішення з урахуванням правової оцінки, викладеної у судовому рішенні.

У решті позовних вимог суд відмовив. Крім того, за рахунок бюджетних асигнувань відповідача на користь позивача стягнуто 605,60 грн судового збору.

