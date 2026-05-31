ТЦК отказал студенту в отсрочке из-за статуса резервиста боевого резерва: что решил суд

Львовский окружной административный суд рассмотрел дело по иску студента к ТЦК и СП об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации из-за его отнесения к оперативному боевому резерву.

Может ли студент получить отсрочку, если его внесли в боевой резерв: решение суда

Львовский окружной административный суд рассмотрел дело № 380/24405/25 по иску военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки об обжаловании решения комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Истец просил отменить решение комиссии и обязать ТЦК и СП повторно рассмотреть его заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании обучения по дневной форме получения высшего образования.

Обстоятельства дела

Истец проходил срочную военную службу до мая 2024 года, после чего был уволен в запас и направлен для постановки на воинский учёт в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. С сентября 2024 года он обучается по дневной форме получения образования в учреждении высшего образования по образовательной степени бакалавра. Срок обучения установлен до июня 2027 года. Соответствующие сведения подтверждались справкой из Единой государственной электронной базы по вопросам образования и документами учебного заведения.

В августе 2025 года истец обратился с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Позднее он повторно подал соответствующее заявление через центр предоставления административных услуг, приложив справку о соискателе образования из ЕГЭБО, военно-учётный документ и справку учебного заведения.

Комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки. Основаниями отказа были указаны непредоставление всех необходимых документов и сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов о принадлежности заявителя к оперативному боевому резерву, что, по мнению ответчика, исключало возможность предоставления отсрочки без изменения его статуса.

Ответчик в суде настаивал, что право на отсрочку по статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» имеют исключительно военнообязанные, тогда как истец учитывается как резервист. Также отмечалось, что после увольнения со срочной службы он был зачислен в военный оперативный резерв и не предпринял мер для изменения своего статуса.

Истец возражал против этих доводов и указывал, что в сформированном через приложение «Резерв+» военно-учётном документе он значится именно как военнообязанный. Кроме того, он подчёркивал, что не заключал контракт о прохождении службы в военном резерве и не давал согласия на такую службу.

Позиция и выводы суда

Суд установил, что истец последовательно получал образование: сначала получил квалификацию квалифицированного рабочего, затем диплом младшего специалиста, а на момент обращения обучался по бакалаврской программе. Таким образом, он получал уровень образования, который является более высоким по сравнению с ранее полученным, а следовательно соответствовал требованиям пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Суд отметил, что факт обучения по дневной форме подтверждался справкой о соискателе образования из ЕГЭБО. Именно этот документ в соответствии с Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утверждённым постановлением Кабинета Министров №560, является надлежащим документом для подтверждения права на отсрочку по соответствующему основанию.

Оценивая доводы ответчика о пребывании истца в статусе резервиста, суд обратил внимание, что Порядок №560 регулирует процедуру предоставления отсрочки как военнообязанным, так и резервистам. Кроме того, суд пришёл к выводу, что материалы дела не подтверждают принадлежность истца к военному оперативному резерву в понимании законодательства.

Суд также отметил, что зачисление лица в военный оперативный резерв связано с заключением контракта о прохождении службы в военном резерве. Вместе с тем материалы дела не содержали доказательств заключения такого контракта с истцом или предоставления им согласия на прохождение службы в резерве. Кроме того, в приказе о его увольнении со срочной военной службы отсутствуют сведения о зачислении в оперативный резерв, а в военно-учётном документе, сформированном через приложение «Резерв+», категория учёта истца указана как «военнообязанный», а не «резервист».

Отдельно суд согласился с доводами истца о том, что ответчик фактически возложил на него негативные последствия собственных внутренних процедурных решений по формированию картотеки оперативного резерва, что привело к ограничению гарантированного законом права на отсрочку.

По результатам рассмотрения дела суд пришёл к выводу, что отказ в предоставлении отсрочки по мотивам необходимости изменения статуса на военнообязанного не основан на требованиях законодательства. Спорное решение комиссии признано таким, что принято не на основании и не способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины, а также без учёта всех обстоятельств, имеющих значение для принятия решения. В связи с этим решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки было признано противоправным и отменено.

Вместе с тем суд подчеркнул, что не может подменять собой орган, уполномоченный решать вопрос о предоставлении отсрочки. Учитывая дискреционные полномочия комиссии ТЦК и СП, надлежащим способом защиты нарушенного права является обязательство ответчика повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки и принять решение с учётом правовой оценки, данной судом в этом решении.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК и СП в части отказа в предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время суд не стал самостоятельно решать вопрос о предоставлении отсрочки, поскольку это относится к компетенции соответствующей комиссии ТЦК и СП. Вместо этого суд обязал ответчика повторно рассмотреть заявление истца от 20 ноября 2025 года вместе с поданными документами и принять новое решение с учётом правовой оценки, изложенной в судебном решении.

В остальной части исковых требований суд отказал. Кроме того, за счёт бюджетных ассигнований ответчика в пользу истца взыскано 605,60 грн судебного сбора.

