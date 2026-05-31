Пенсия в 2026 году: украинцам напомнили об обязательной проверке страхового стажа

Украинцам, планирующим выход на пенсию в ближайшие годы, советуют уже сейчас проверить свой страховой стаж и убедиться, что все периоды работы учтены Пенсионным фондом.

Украинцам, которые планируют оформлять пенсию в ближайшие годы, советуют уже сейчас проверить свой страховой стаж и убедиться, что все периоды работы учтены надлежащим образом. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если необходимого количества лет не хватает, этот вопрос стоит решить заранее.

Страховой стаж влияет не только на возможность своевременно выйти на пенсию, но и на размер будущих выплат. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать проверку данных до момента подачи документов, а заранее уточнить всю информацию в Пенсионном фонде.

Что стоит сделать уже сейчас

Чтобы избежать проблем при оформлении пенсии, гражданам рекомендуют:

• проверить сведения о страховом стаже через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, воспользовавшись КЭП или BankID;

• оцифровать бумажную трудовую книжку и подать сведения в Пенсионный фонд для внесения в электронный реестр;

• проанализировать, достаточно ли имеющегося стажа для выхода на пенсию в 60 лет. В случае нехватки стажа можно рассмотреть вариант добровольной уплаты страховых взносов или продолжения официальной трудовой деятельности;

• заранее подготовить документы, которые могут понадобиться для подтверждения стажа, в частности паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, документы об образовании, военный билет и другие подтверждающие документы.

Какой страховой стаж нужен в 2026 году

Для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

• в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

• в 63 года — не менее 23 лет страхового стажа;

• в 65 лет — от 15 лет страхового стажа.

После 1 января 2004 года в страховой стаж засчитываются только те периоды, за которые был уплачен единый социальный взнос. Именно поэтому официальная занятость и регулярная уплата ЕСВ напрямую влияют на будущие пенсионные права граждан.

