Водитель предложил полицейским 300 долларов после остановки за нарушение ПДД: чем все закончилось

07:18, 31 мая 2026
Водитель, которого остановили за нарушение ПДД и заподозрили в управлении автомобилем с признаками алкогольного опьянения, предложил полицейским 300 долларов за непривлечение к ответственности.
Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел дело в отношении мужчины, которого обвиняли в попытке подкупа полицейских с целью избежать административного наказания. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что во время патрулирования территории Червонослободской громады сотрудники сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ из-за нарушения правил дорожного движения — водитель не включил указатель поворота при изменении направления движения. Во время общения полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Согласно материалам дела, чтобы избежать составления административных материалов и ответственности за нарушение правил дорожного движения и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, мужчина неоднократно предлагал сотрудникам полиции неправомерную выгоду.

Сначала он предлагал деньги без уточнения суммы, а затем озвучил сумму в 300 долларов. Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских об уголовной ответственности за такие действия, предложения неправомерной выгоды продолжали поступать. Сотрудники полиции отказались от любых незаконных предложений и задокументировали событие.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учёл, что обстоятельства уголовного правонарушения сторонами не оспаривались, а также исследовал материалы, собранные во время документирования события, в частности видеозапись с нагрудной камеры полицейского.

Оценив совокупность доказательств, суд пришёл к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины — предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за невыполнение действий с использованием служебного положения.

Назначая наказание, суд учёл, что обвиняемый ранее не судим, имеет прочные социальные связи, не состоит на учёте у врача-нарколога или психиатра, а совершённое уголовное правонарушение относится к нетяжким преступлениям. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил.

По результатам рассмотрения дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

