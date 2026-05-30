США найдут способ помочь Украине защищаться от России — глава Пентагона Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, и найдут способ обеспечить это.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и будет искать возможности для предоставления необходимой помощи. Об этом глава Пентагона сказал во время Азиатского саммита по вопросам безопасности, который проходит в Сингапуре, пишет Clash Report.

Во время общения с журналистами Хегсета спросили о письме Президента Украины Владимира Зеленского относительно дефицита средств противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.

В ответ глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что США работают над наращиванием производства критически важных боеприпасов и вооружений, чтобы увеличить объемы поставок.

По его словам, Соединенные Штаты помогают Украине там, где имеют такую возможность, а также поощряют европейских союзников брать на себя большую часть поддержки.

Хегсет также положительно оценил рост помощи со стороны европейских стран. Он отметил, что Европа существенно активизировала свои усилия по поддержке Украины, а сама Украина демонстрирует эффективное использование предоставленных ресурсов.

«Меня вдохновляет европейская приверженность делу. Если посмотреть на объем потраченных средств, то Европа активизировалась, а Украина была не менее, а то и более эффективной в этом процессе. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им помощь», — заявил Хегсет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.