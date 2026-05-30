  1. В Украине
  2. / В мире

США найдут способ помочь Украине защищаться от России — глава Пентагона Хегсет

21:00, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла себя защитить, и найдут способ обеспечить это.
США найдут способ помочь Украине защищаться от России — глава Пентагона Хегсет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и будет искать возможности для предоставления необходимой помощи. Об этом глава Пентагона сказал во время Азиатского саммита по вопросам безопасности, который проходит в Сингапуре, пишет Clash Report.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время общения с журналистами Хегсета спросили о письме Президента Украины Владимира Зеленского относительно дефицита средств противовоздушной обороны на фоне усиления российских обстрелов.

В ответ глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что США работают над наращиванием производства критически важных боеприпасов и вооружений, чтобы увеличить объемы поставок.

По его словам, Соединенные Штаты помогают Украине там, где имеют такую возможность, а также поощряют европейских союзников брать на себя большую часть поддержки.

Хегсет также положительно оценил рост помощи со стороны европейских стран. Он отметил, что Европа существенно активизировала свои усилия по поддержке Украины, а сама Украина демонстрирует эффективное использование предоставленных ресурсов.

«Меня вдохновляет европейская приверженность делу. Если посмотреть на объем потраченных средств, то Европа активизировалась, а Украина была не менее, а то и более эффективной в этом процессе. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им помощь», — заявил Хегсет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США рф оружие Украина война

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]