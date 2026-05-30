Зеленский предупредил об угрозе массированного удара по Украине и призвал реагировать на тревоги

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация разведки о возможности нового массированного удара по Украине остается актуальной и призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

По словам главы государства, украинская сторона знает о контактах партнеров с российской стороной по поводу этой угрозы, однако оснований рассчитывать на изменение намерений Кремля нет.

«Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в готовности настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы и объемы поставок.

Также он сообщил, что эффективность уничтожения ударных беспилотников типа Шахед украинскими защитниками стабильно превышает 90% и составляет от 90 до 93%.

Кроме того, Украина продолжает работать с международными партнерами по усилению защиты от крылатых и баллистических ракет. По словам Зеленского, продолжаются переговоры о новых вкладах в программу PURL и поиске дополнительных путей получения ракет для систем ПВО.

