  1. В Украине

Зеленский предупредил об угрозе массированного удара по Украине и призвал реагировать на тревоги

20:42, 30 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Владимир Зеленский сообщил, что угроза нового массированного удара РФ по Украине остается актуальной и призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Зеленский предупредил об угрозе массированного удара по Украине и призвал реагировать на тревоги
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что информация разведки о возможности нового массированного удара по Украине остается актуальной и призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам главы государства, украинская сторона знает о контактах партнеров с российской стороной по поводу этой угрозы, однако оснований рассчитывать на изменение намерений Кремля нет.

«Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной», – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что силы противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в готовности настолько, насколько это позволяют имеющиеся ресурсы и объемы поставок.

Также он сообщил, что эффективность уничтожения ударных беспилотников типа Шахед украинскими защитниками стабильно превышает 90% и составляет от 90 до 93%.

Кроме того, Украина продолжает работать с международными партнерами по усилению защиты от крылатых и баллистических ракет. По словам Зеленского, продолжаются переговоры о новых вкладах в программу PURL и поиске дополнительных путей получения ракет для систем ПВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Владимир Зеленский обстрел

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Ремонт авто после ДТП: как взыскать разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью запчастей

Что делать, если страховая покрыла лишь часть ремонта после ДТП.

Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Верховный Суд защитил право военнослужащих на индексацию выплат: жалобы воинских частей на бюджетные трудности отклонили

Может ли суд возобновить срок на апелляцию из-за задержки финансирования воинской части.

Штраф за оскорбления должностных лиц в TikTok — ЕСПЧ высказался о пределах свободы слова в социальных сетях

ЕСПЧ рассмотрел жалобу на штраф за контент в соцсети, который национальные суды признали нарушением общественного порядка и оскорблением должностных лиц.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]