Верховный Суд определил основания для выдачи справки о ранении, травме или контузии военнослужащему

Верховный Суд рассмотрел дело об обязанности воинской части выдать справку об обстоятельствах травмы военнослужащему и разъяснил, что основанием для ее оформления является установленный в ходе расследования несчастный случай.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел дело № 380/16138/24 относительно правомерности отказа воинской части в составлении и выдаче справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) после проведения расследования случая заболевания военнослужащего во время прохождения службы. Также предметом спора было требование о проведении дополнительного служебного расследования причин заболевания, которое военнослужащий считал связанным с прохождением военной службы.

Фабула дела

Истец проходил военную службу в должности старшего офицера отделения планирования и координации противовоздушной обороны центра управления штаба воинской части. В январе 2023 года во время выполнения боевых задач в Краматорске Донецкой области он внезапно заболел и был госпитализирован с диагнозом «ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой артерии». После длительного лечения и реабилитации военно-врачебная комиссия установила причинную связь заболевания с защитой Родины и признала его непригодным к военной службе с исключением из воинского учёта.

После этого военнослужащий неоднократно обращался к командованию с требованием провести служебное расследование и выдать справку об обстоятельствах травмы, необходимую, по его мнению, для установления причинной связи заболевания с прохождением военной службы и реализации соответствующих социальных гарантий.

Решением суда по другому делу воинская часть была обязана провести служебное расследование в соответствии с Инструкцией о расследовании и учёте несчастных случаев с военнослужащими, профессиональных заболеваний и аварий в Вооружённых Силах Украины, утверждённой приказом Министерства обороны №332.

Во исполнение этого решения воинская часть провела расследование и составила акты по формам НВ-2 и НВ-3. Комиссия установила, что острое нарушение мозгового кровообращения в виде ишемического инсульта является следствием длительного заболевания — артериальной гипертензии, которой военнослужащий страдал с 2021 года. Также было указано, что инсульт не входит в Перечень профессиональных заболеваний, утверждённый Кабинетом Министров, а потому не является острым профессиональным заболеванием.

Не согласившись с такими выводами, истец обратился в суд с требованиями обязать воинскую часть провести дополнительное служебное расследование, признать противоправным бездействие относительно невыдачи справки об обстоятельствах травмы и обязать выдать такую справку по результатам проведённого расследования.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что действующими остаются акты служебного расследования, которыми установлено отсутствие профессионального заболевания и определено, что инсульт стал следствием длительного заболевания, а не профессионального воздействия или несчастного случая.

Суд указал, что результаты служебного расследования и соответствующие акты истцом не были обжалованы ни в административном, ни в судебном порядке. При таких обстоятельствах оснований для проведения повторного или дополнительного расследования нет.

Также суд пришёл к выводу, что справка об обстоятельствах травмы выдаётся в случаях получения военнослужащим травмы, ранения, контузии или увечья, тогда как установленные в ходе расследования обстоятельства не подтверждают наличие такого повреждения здоровья.

Восьмой апелляционный административный суд согласился с выводами суда первой инстанции и оставил решение без изменений.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что спор по делу касается правомерности несоставления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) по результатам расследования случая заболевания военнослужащего.

Суд проанализировал положения Инструкции №332 и обратил внимание, что по результатам расследования комиссия составляет акты по формам НВ-2 и НВ-3, а после их утверждения командир воинской части издаёт соответствующий приказ. Именно на основании такого приказа составляется справка об обстоятельствах травмы по форме, предусмотренной приложением 5 к Положению о военно-врачебной экспертизе.

Верховный Суд подчеркнул, что составление справки об обстоятельствах травмы является производным от установления факта несчастного случая, следствием которого стало причинение военнослужащему травмы, ранения, контузии или увечья. Такая справка предназначена для документального подтверждения именно обстоятельств получения телесного повреждения вследствие несчастного случая.

Суд сформулировал правовой вывод, согласно которому справка об обстоятельствах травмы составляется в случае установления по результатам расследования факта несчастного случая, следствием которого стало причинение военнослужащему повреждения здоровья, обусловленного воздействием внешних факторов.

В то же время если расследованием установлено, что ухудшение состояния здоровья не является следствием несчастного случая и не вызвано воздействием внешних факторов, а связано с течением или осложнением имеющегося заболевания, правовые основания для составления такой справки отсутствуют.

Верховный Суд обратил внимание, что в данном деле акты расследования содержат вывод о том, что инсульт стал следствием артериальной гипертензии, а не травмы или иного внешнего воздействия. Кроме того, выводы комиссии относительно причин и обстоятельств события истцом не были обжалованы, поэтому они являются действующими и подлежат учёту при разрешении спора.

Суд также отклонил доводы о необходимости проведения дополнительного расследования. Верховный Суд указал, что пункт 25 Инструкции №332 допускает проведение дополнительного расследования только в случае выявления нарушений при контроле за уже проведённым расследованием. В данном деле таких нарушений установлено не было.

Кроме того, ссылка истца на то, что в актах расследования не отражён диагноз «дисциркуляторная энцефалопатия второй стадии», фактически свидетельствует о несогласии с результатами проведённого расследования и направлена на их пересмотр вне предусмотренной процедуры. Такие доводы не могут быть самостоятельным основанием для назначения дополнительного расследования.

Подводя итог, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований как для составления справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), так и для проведения дополнительного расследования, и оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и не подлежит обжалованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.