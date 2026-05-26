Критические предприятия могут потерять бронирование: Кабмин пересмотрит статусы и квоты для совместителей

Кабмин поднял уровень минимальной зарплаты для забронированных работников: сколько теперь будет стоить бизнесу отсрочка для сотрудника.

Процесс бронирования военнообязанных в Украине в очередной раз претерпевает изменения, превращаясь в механизм более жесткого экономического и финансового контроля. Кабинет Министров Украины пересмотрел подход к определению предприятий критически важными, сместив акцент на прозрачность доходов, налоговую дисциплину и реальное значение бизнеса для обороноспособности и функционирования государства в условиях военного положения.

Основной целью изменений правительство называет минимизацию злоупотреблений в сфере бронирования и обеспечение баланса между потребностями Вооруженные Силы Украины и стабильной работой экономики. Власть стремится исключить ситуации, когда статус критически важного предприятия используется исключительно как инструмент для уклонения от мобилизации без фактического выполнения важных экономических или оборонных функций.

Для владельцев бизнеса, финансовых директоров и HR-специалистов новые подходы будут означать усиление требований к финансовой прозрачности, официальному уровню заработных плат, налоговым показателям и структуре занятости персонала. Отныне ключевую роль будут играть не только формальные критерии, но и способность предприятия подтвердить свой реальный экономический вес и вклад в обеспечение потребностей государства.

Сейчас ожидаем официального обнародования текста правительственного постановления, что позволит детально оценить механизмы реализации новых правил и возможные риски для бизнеса. В то же время уже обнародованная Министерством экономики Украины информация свидетельствует, что система бронирования переходит к новой модели.

Ключевым решением Правительства стало установление жестких минимумов официальной заработной платы, что является обязательным условием для бронирования. Этот шаг фактически вводит элементы «экономического бронирования».

Для подтверждения статуса критичности и бронирования работника уровень средней зарплаты на предприятии должен составлять не менее трех минимальных заработных плат — 25 941 грн.

Правительство сохранило более гибкий подход для территорий, находящихся в зоне активных действий или близко к фронту. Для них порог установлен на уровне 2,5 минимальных зарплат — 21 618 грн.

Для многих компаний, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, это будет означать необходимость срочного пересмотра зарплатной политики и увеличения расходов на ЕСВ и НДФЛ, чтобы сохранить ключевых специалистов.

Правительство обнаружило лазейки, которые позволяли предприятиям искусственно раздувать количество забронированных лиц, и ввело новые правила учета квот.

Работники, работающие по совместительству или уже имеющие отсрочку по другим основаниям, теперь будут учитываться в общую квоту бронирования только один раз и только по одному месту работы.

Это исключает практику, когда совместительство создавало дополнительные бронированные места для другого работодателя. Квота теперь жестко привязана к фактическому количеству физических лиц, реально работающих на предприятии.

Изменения предусматривают проверку всех субъектов, которые сейчас имеют статус критически важных. Процесс будет проходить в два этапа:

В месячный срок (июнь 2026): Министерства, центральные органы власти и ОВА обязаны переутвердить свои критерии критичности. Новые критерии должны быть обязательно согласованы с Минобороны и Минэкономики.

В трехмесячный срок: будет пересмотрен статус абсолютно всех предприятий, которые ранее получили статус критических.

Для стабильности работы бизнеса Правительство предусмотрело предохранители. В течение всего периода ревизии и пересмотра критериев действующая критичность предприятий и действующее бронирование сохраняются.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать примерно в середине июня — через 10 дней после официальной публикации постановления.

