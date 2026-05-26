Малые производители электроэнергии получили возможность добровольного доступа к аукционам

Правительство меняет модель доступа для малых производителей электроэнергии: производители на объектах распределенной генерации могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, утвержденный постановлением КМУ № 499, в течение последних лет был основным механизмом реализации энергии крупными производителями. Однако развитие распределенной генерации и необходимость стимулирования малых объектов энергетики постоянно требуют уточнения правовых норм.

Правительственное постановление № 644, принятое 20 мая, вносит точечные изменения в два ключевых пункта Порядка проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам. Эти изменения являются частью стратегии перехода от поддержки через «зеленый» тариф к полноценной рыночной конкуренции, где субъекты хозяйствования получают больше полномочий относительно способа реализации собственной продукции.

Постановление № 644 излагает Пункт 1 Порядка в новой редакции, что создает три отдельные категории участников, на которых распространяется механизм аукционов:

Это производители, которые не подпадают под исключения (не являются распределенной генерацией или мелкими альтернативными источниками). Они обязаны использовать этот механизм для продажи энергии по двусторонним договорам.

Распределенная генерация и малые альтернативные источники. Это самое существенное изменение. Теперь производители на объектах распределенной генерации и большинство производителей из альтернативных источников (кроме крупных ГЭС и определенных газовых источников) могут присоединяться к аукционам на добровольных началах.

Трейдеры, поставщики и другие субъекты, намеревающиеся продать энергию в соответствии с условиями аукционов.

Постановление Кабмина вводит четкий критерий для определения производителей электроэнергии, которые могут пользоваться принципом добровольного участия в механизмах поддержки.

В то же время из этого подхода исключены производители электроэнергии из альтернативных источников, использующие доменный или коксовый газ, а также объекты крупной гидроэнергетики.

Исключение сделано только для микро-, мини- и малых гидроэлектростанций.

Таким образом, крупные ГЭС остаются в сфере обязательного участия в аукционных механизмах, тогда как солнечная, ветровая генерация, биоэнергетика и малая гидроэнергетика получают право самостоятельно выбирать модель участия.

Такой подход соответствует курсу на развитие энергетической децентрализации, которая в 2026 году определяется одним из ключевых направлений трансформации энергетического сектора Украины.

Постановление также меняет подход к определению понятия «продавец» в Порядке. Соответствующие изменения внесены в подпункт 16 пункта 3 документа, где терминология приведена в соответствие с новой моделью функционирования рынка электроэнергии.

Если предыдущая редакция прямо связывала статус продавца с производителями, которым установлен «зеленый» тариф, или субъектами, получившими право на государственную поддержку по результатам аукционов, то новая редакция отказывается от такого подхода.

Вместо этого Постановление № 644 использует более нейтральное описание — через категории распределенной генерации и производства электроэнергии из альтернативных источников, а также акцентирует на реализации электроэнергии на добровольных началах.

Фактически это свидетельствует о постепенном переходе от модели специальных тарифных льгот к рыночной модели регулирования, где ключевое значение будет иметь не форма государственной поддержки, а тип генерации и условия участия на рынке электроэнергии.

Внедрение добровольного участия распределенной генерации в аукционных механизмах должно существенно повлиять на конкурентную среду на рынке электроэнергии. Ожидается, что новые правила усилят принципы добросовестной конкуренции и недискриминационного доступа, поскольку возможность выхода на рынок получает значительно более широкий круг малых производителей электроэнергии.

Изменения также влияют на механизм проведения специальных торговых сессий для ГП «Гарантированный покупатель». Если раньше процедура была фактически ориентирована на производителей, работавших по «зеленому» тарифу, то после принятия Постановления № 644 участие в аукционных механизмах для части производителей альтернативной энергии приобретает добровольный характер.

Для малых производителей распределенной генерации это означает возможность реализовывать электроэнергию через стандартные биржевые продукты — BASE, PEAK и OFFPEAK. Такой подход делает их предложения более понятными и прогнозируемыми для поставщиков универсальных услуг и других участников рынка.

Малые электростанции получают право самостоятельно определять наиболее выгодный момент для участия в аукционе, не будучи привязанными к жестким регуляторным графикам.

Отдельно документ сохраняет технологическое разграничение между различными типами генерации. Крупная гидроэнергетика, а также отдельные виды газовой генерации и в дальнейшем остаются в сфере более жесткого государственного контроля через механизм обязательных аукционов.

В то же время действующими остаются механизмы гарантийных взносов, аукционных свидетельств и регламентов проведения торгов, что обеспечивает стабильность для участников рынка, уже работающих в системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.