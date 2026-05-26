Украинцам начали блокировать карты после выплат 1500 грн: что произошло

11:45, 26 мая 2026
После технического сбоя с выплатами государственной помощи в 1500 гривен, часть украинцев повторно получила средства на карточки, а после их использования Пенсионный фонд начал списывать деньги назад и блокировать отдельные счета.
В Украине возникли проблемы с выплатами государственной помощи в размере 1500 гривен, которую ранее анонсировало правительство для отдельных категорий населения. Из-за технических сбоев часть граждан повторно получила средства на свои счета, после чего в некоторых случаях начали блокировать банковские карты для последующих социальных выплат.

О ситуации сообщили в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

Отмечается, что многие получатели не были должным образом информированы об ошибочных начислениях и использовали деньги на базовые нужды. Впоследствии Пенсионный фонд начал списывать по ошибке зачисленные суммы обратно, а в отдельных случаях, как утверждается, произошло даже двойное списание средств.

Также сообщается, что часть людей узнавала о блокировке карт только при попытке воспользоваться средствами или получить следующие социальные выплаты. В Комитете отметили, что ситуация вызвала значительный стресс у граждан, поскольку речь идет о средствах на первоочередные нужды.

В Комитете подчеркнули необходимость тщательного тестирования технических решений перед запуском социальных программ, а также важность своевременного информирования населения о порядке получения выплат и возможных рисков.

