В Кременчуге будут судить двух гражданских лиц, помогших военнослужащему сбежать из учебного центра

Военнослужащий покинул часть ночью и был доставлен в другой город гражданскими лицами.

В Кременчуге суд рассмотрит дело двух гражданских лиц, которых обвиняют в причастности к организации побега военнослужащего из учебного центра и содействии его самовольному оставлению службы. Обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным ГБР, военнослужащий после мобилизации проходил подготовку в учебном центре в Житомирской области, однако решил покинуть место службы. Для реализации этого плана он обратился к своему бывшему работодателю.

Тот, в свою очередь, привлек знакомого, который согласился осуществить перевозку. Ночью на автомобиле он прибыл в указанное место вблизи учебного центра. Военнослужащий покинул территорию части, переоделся в гражданскую одежду и сел в машину, после чего его доставили в Кременчуг.

На следующий день он явился на работу на станцию технического обслуживания.

Правоохранители установили местонахождение военнослужащего и разоблачили лиц, содействовавших организации его побега.

Владельцу СТО инкриминируют подстрекательство к пособничеству в дезертирстве, «перевозчику» — пособничество в дезертирстве. Санкции соответствующих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

После предъявления обвинения военнослужащий вернулся к службе. Суд освободил его от уголовной ответственности, и в настоящее время он продолжает службу в боевом подразделении Вооруженных Сил Украины.

