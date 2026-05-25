Суд в Днепре решил, что AI-идентификация подтверждает пользование каршерингом, но не доказывает вину в ДТП

Суд пришел к выводу, что AI-идентификация пользователя в сервисе каршеринга не доказывает автоматически его ответственность за повреждение автомобиля.

В деле № 201/16311/24 от 11 мая 2026 года Соборный районный суд города Днепра рассмотрел спор о взыскании убытков и штрафа после ДТП по договору каршеринга.

Дело можно считать показательным для практики электронных договоров и AI-идентификации пользователей в каршеринге, поскольку суд отдельно анализировал селфи-верификацию, алгоритмы искусственного интеллекта и их доказательное значение в споре о повреждении автомобиля.

Обстоятельства дела

Компания, предоставляющая услуги каршеринга, обратилась в суд с требованием взыскать более 116 тыс. грн убытков и штрафа за повреждение автомобиля после ДТП во время пользования сервисом.

Истец указывал, что ответчица зарегистрировалась через мобильное приложение, предоставила документы через «Дію», а также проходила AI-идентификацию с помощью селфи.

Система каршеринга использовала алгоритм искусственного интеллекта, который сравнивал фото пользователя с селфи, загруженным во время регистрации, после чего автомобиль разблокировался для поездки.

В материалах дела содержались данные, что селфи-режим активировался 5 раз во время пользования автомобилем. На всех фото был один и тот же человек женского пола.

Истец указывал, что после завершения поездки автомобиль был обнаружен с повреждениями, однако пользовательница не сообщила о ДТП, не вызвала полицию и оставила авто.

Ответчица возражала против иска и утверждала, что истец не доказал факта именно ее причастности к повреждению автомобиля, не предоставил надлежащей фотофиксации, GPS-данных, телеметрии или иных доказательств ДТП.

Позиция местного суда

Судом из материалов дела установлено, что ответчицей из приложения «Дія» были предоставлены данные собственного паспорта гражданина Украины, водительского удостоверения и сделано селфи.

Работа функции заключается в предложении пользователю сделать селфи (собственное фото), после чего алгоритм искусственного интеллекта сравнивает фото пользователя с фото селфи, сделанным при регистрации.

Суд указал, что запуск автомобиля будет разблокирован после распознавания лица пользователя.

Представителем истца в материалы дела добавлены доказательства прохождения пользователем автомобиля селфи-режима для дополнительной идентификации пользователя; на выполненных селфи содержится изображение одного и того же лица женского пола.

В то же время суд пришел к выводу, что этого недостаточно для доказательства ответственности за повреждение автомобиля.

Суд указал, что истец не доказал, что на автомобиле после завершения поездки ответчицей имелись какие-либо повреждения.

Также указанные материалы не содержат надлежащих идентифицирующих данных относительно автомобиля. На фото не отображены номерные знаки автомобиля.

Суд подчеркнул, что сам по себе факт проведения ремонта не является надлежащим доказательством ответственности конкретного лица, поскольку для возложения обязанности по возмещению вреда необходимо установить наличие противоправного поведения, вреда, причинной связи и вины.

Истец не предоставил первичной фотофиксации состояния автомобиля до начала пользования, GPS-данных, телеметрии или технического заключения эксперта относительно времени возникновения повреждений.

Следовательно, суд фактически сформировал подход, согласно которому AI-идентификация пользователя через селфи и алгоритмы распознавания лиц может подтверждать факт пользования сервисом, однако сама по себе не доказывает ответственность за ДТП или повреждение автомобиля.

Для взыскания убытков компания должна отдельно доказать факт повреждения именно во время пользования ответчиком, причинную связь, вину и надлежащим образом подтвердить обстоятельства ДТП.

