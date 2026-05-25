  1. В Украине

В Киеве на 5 дней изменят маршруты трамваев № 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей – схема движения

08:12, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Движение общественного транспорта будет скорректировано на время ремонтных работ на улице Кирилловской.
В Киеве на 5 дней изменят маршруты трамваев № 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей – схема движения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 25 по 29 мая в Киеве временно изменятся маршруты трамваев №№ 11, 12, 16 и 19 в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Кирилловской. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно информации, ежедневно с 10:00 до 17:00, на период проведения работ, трамваи будут курсировать по измененным схемам.

Маршруты №№ 11, 12, 16 будут следовать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до улицы Семена Скляренко.

Трамвай №19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки «Стадион “Спартак”».

Пассажирский маршрут № 19 временно будет проходить через Подол и Куреневку: от Контрактовой площади движение будет осуществляться по улицам Нижний Вал, Щекавицкая, Оболонская, Оленевская и Заводская, далее мимо остановок «Пивзавод», «Фармак», «Подол бизнес-парк» и по улице Викентия Хвойки до стадиона «Спартак».

В обратном направлении маршрут останется аналогичным. Конечной остановкой определен стадион «Спартак».

В обратном направлении маршрут останется прежним. Конечной остановкой назначен стадион «Спартак».

Для обеспечения перевозки пассажиров между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко на период ремонта будет организован временный автобусный маршрут № 19-Т.

Автобус будет курсировать по маршруту: ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сирецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко. В обратном направлении движение будет осуществляться по тем же улицам в обратной последовательности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

400 000 украинцев окажутся под контролем ГНС: какие риски скрывает автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ

Под новые налоговые правила в Украине может попасть значительно более широкий круг граждан, чем ожидалось: размытое определение «личных услуг» охватывает всех, кто находит клиентов через онлайн-сервисы.

Комитет Верховной Рады допустил 26 кандидатов к проверкам в рамках отбора в Высший совет правосудия

Комитет Верховной Рады Украины завершил проверку документов кандидатов на должности членов ВСП по парламентской квоте и признал 26 из них соответствующими требованиям закона.

Полиции откроют доступ ко всем данным об имуществе и активах украинцев в государственных реестрах

Новый законопроект предлагает предоставить полиции доступ к государственным реестрам для выявления необоснованных активов.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]