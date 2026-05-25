В Киеве на 5 дней изменят маршруты трамваев № 11, 12, 16 и 19 из-за ремонта путей – схема движения

Движение общественного транспорта будет скорректировано на время ремонтных работ на улице Кирилловской.

С 25 по 29 мая в Киеве временно изменятся маршруты трамваев №№ 11, 12, 16 и 19 в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Кирилловской. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Согласно информации, ежедневно с 10:00 до 17:00, на период проведения работ, трамваи будут курсировать по измененным схемам.

Маршруты №№ 11, 12, 16 будут следовать от улицы Иорданской, Пущи-Водицы и станции метро «Героев Днепра» до улицы Семена Скляренко.

Трамвай №19 будет курсировать от Контрактовой площади до остановки «Стадион “Спартак”».

Пассажирский маршрут № 19 временно будет проходить через Подол и Куреневку: от Контрактовой площади движение будет осуществляться по улицам Нижний Вал, Щекавицкая, Оболонская, Оленевская и Заводская, далее мимо остановок «Пивзавод», «Фармак», «Подол бизнес-парк» и по улице Викентия Хвойки до стадиона «Спартак».

В обратном направлении маршрут останется аналогичным. Конечной остановкой определен стадион «Спартак».

Для обеспечения перевозки пассажиров между Контрактовой площадью и площадью Тараса Шевченко на период ремонта будет организован временный автобусный маршрут № 19-Т.

Автобус будет курсировать по маршруту: ул. Спасская – ул. Межигорская – ул. Щекавицкая – ул. Константиновская – ул. Оленевская – ул. Кирилловская – ул. Сирецкая – ул. Семена Скляренко – ул. Автозаводская – ул. Полярная до площади Тараса Шевченко. В обратном направлении движение будет осуществляться по тем же улицам в обратной последовательности.

