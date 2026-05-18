Бронирование за $20 тысяч— в Кропивницком будут судить офицера областного ТЦК

По данным следствия, военнослужащий вымогал 20 тысяч долларов за оказание влияния на решение о мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обвинительный акт в отношении военнослужащего Кировоградского областного ТЦК и СП направлен в суд по подозрению в организации схемы наживы на гражданах, стремившихся избежать мобилизации. Как сообщили в ГБР, он якобы предлагал оформление «бронирования» за неправомерную выгоду и был задержан во время получения средств.

По материалам следствия, военнослужащий предлагал «услугу» по содействию в оформлении бронирования от призыва за 20 тысяч долларов США. Перед получением средств он сопровождал «клиентов» в обменные пункты, где проверял подлинность купюр и убеждался, что деньги не являются поддельными. После передачи средств обещанного результата граждане не получали.

В феврале 2026 года, по данным следствия, офицер получил второй транш из согласованной суммы в 20 тысяч долларов США за оформление «бронирования». После разоблачения он пытался сбежать и едва не совершил наезд на правоохранителей, однако был задержан.

В настоящее время он находится под стражей. Ему инкриминируется обещание оказать влияние в целях получения неправомерной выгоды на принятие решения лицом, уполномоченным выполнять государственные функции (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.