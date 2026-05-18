  1. В мире
  2. / В Украине

В Европе могут остаться до 5 млн украинских беженцев — в ООН оценили возможные сценарии до 2029 года

19:56, 18 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Число украинцев со статусом временной защиты будет зависеть от развития войны и политических решений.
В Европе могут остаться до 5 млн украинских беженцев — в ООН оценили возможные сценарии до 2029 года
Фото: ТСН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Полномасштабная война в Украине вызвала один из крупнейших кризисов с беженцами в мире. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 28 февраля 2026 года статус временной защиты в ЕС имели около 4,4 млн украинцев, а к концу 2029 года их количество в Европе может существенно измениться в зависимости от развития войны.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

С 2022 года миллионы украинцев, выехавших из-за полномасштабного вторжения России, получили защиту в странах Европейского Союза и соседних государствах в рамках режима временной защиты или аналогичных национальных механизмов. Это обеспечило им доступ к жилью, медицинским услугам, социальной поддержке и трудоустройству. Действие Директивы о временной защите уже несколько раз продлевали, и в настоящее время она действует до марта 2027 года.

В УВКБ ООН отмечают, что с начала войны по меньшей мере 1,4 млн украинцев уже вернулись домой и пробыли в Украине не менее трех месяцев. В то же время затянувшийся характер войны и неопределенность относительно будущего статуса временной защиты заставляют как беженцев, так и правительства стран пребывания рассматривать долгосрочные варианты легализации и интеграции.

В исследовании УВКБ ООН подчеркивается, что планирование интеграции в период перемещения должно дополнять возможные сценарии возвращения, обеспечивая защиту беженцев, их самодостаточность, а также условия для добровольного и безопасного возвращения в будущем.

Сценарии развития ситуации

По одному из сценариев — «хрупкий мир с уступками» — Россия сохраняет де-факто контроль над оккупированными территориями, инвестиции на подконтрольной Украине территории остаются на среднем или высоком уровне, а режим временной защиты в ЕС заканчивается в марте 2027 года. В таком случае к концу 2029 года в Европе останется около 2,9 млн украинских беженцев, что составляет 56% от текущего количества.

Также прогнозируется неравномерное распределение: в странах Западной и Северной Европы останется более половины нынешних украинских беженцев, тогда как в части государств Центральной и Восточной Европы — менее половины.

По сценарию «длительной войны» (status quo) в Европе до конца 2029 года останется около 5,16 млн украинских беженцев, или 99% от нынешнего уровня.

Зато по сценарию «победы Украины», который предусматривает восстановление контроля над оккупированными территориями до конца года, количество украинцев со статусом беженцев в Европе может сократиться до 32%.

В УВКБ ООН подчеркивают, что приведенные сценарии не являются прогнозами, а инструментом моделирования возможных вариантов развития событий и поведения беженцев в зависимости от политических решений и решений в сфере безопасности в будущем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Европа Украина беженец война ООН

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Под угрозой блокировки счета: ФОПов ограничат лимитом в 400 тысяч гривен

Борьба с теневыми схемами в банковской системе выливается в новые ограничения для предпринимателей: Меморандум вводит лимиты и усиливает контроль за операциями ФОП.

В Хмельницкой области врач оформила младенца на другую женщину: Верховный Суд признал это торговлей людьми

ВС отметил, что для квалификации торговли людьми в форме незаконной сделки в отношении ребенка цель эксплуатации не является обязательным признаком состава преступления.

ВККС отложила рассмотрение кандидатуры Андрея Лазара в апелляционный суд после вопросов о имуществе и недвижимости

Судьи Виктория Корецькая и Наталья Ефименко подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

77 реформ в год: как обновили судебную систему и усилили роль НАБУ и САП

Украина выполнила 77 мероприятий Дорожной карты по верховенству права: запуск отбора 2000 судей и лидерство в регулировании лоббирования должно приблизить Украину к вступлению в ЕС к 2030 году.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]