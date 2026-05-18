В Европе могут остаться до 5 млн украинских беженцев — в ООН оценили возможные сценарии до 2029 года

Число украинцев со статусом временной защиты будет зависеть от развития войны и политических решений.

Полномасштабная война в Украине вызвала один из крупнейших кризисов с беженцами в мире. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 28 февраля 2026 года статус временной защиты в ЕС имели около 4,4 млн украинцев, а к концу 2029 года их количество в Европе может существенно измениться в зависимости от развития войны.

С 2022 года миллионы украинцев, выехавших из-за полномасштабного вторжения России, получили защиту в странах Европейского Союза и соседних государствах в рамках режима временной защиты или аналогичных национальных механизмов. Это обеспечило им доступ к жилью, медицинским услугам, социальной поддержке и трудоустройству. Действие Директивы о временной защите уже несколько раз продлевали, и в настоящее время она действует до марта 2027 года.

В УВКБ ООН отмечают, что с начала войны по меньшей мере 1,4 млн украинцев уже вернулись домой и пробыли в Украине не менее трех месяцев. В то же время затянувшийся характер войны и неопределенность относительно будущего статуса временной защиты заставляют как беженцев, так и правительства стран пребывания рассматривать долгосрочные варианты легализации и интеграции.

В исследовании УВКБ ООН подчеркивается, что планирование интеграции в период перемещения должно дополнять возможные сценарии возвращения, обеспечивая защиту беженцев, их самодостаточность, а также условия для добровольного и безопасного возвращения в будущем.

Сценарии развития ситуации

По одному из сценариев — «хрупкий мир с уступками» — Россия сохраняет де-факто контроль над оккупированными территориями, инвестиции на подконтрольной Украине территории остаются на среднем или высоком уровне, а режим временной защиты в ЕС заканчивается в марте 2027 года. В таком случае к концу 2029 года в Европе останется около 2,9 млн украинских беженцев, что составляет 56% от текущего количества.

Также прогнозируется неравномерное распределение: в странах Западной и Северной Европы останется более половины нынешних украинских беженцев, тогда как в части государств Центральной и Восточной Европы — менее половины.

По сценарию «длительной войны» (status quo) в Европе до конца 2029 года останется около 5,16 млн украинских беженцев, или 99% от нынешнего уровня.

Зато по сценарию «победы Украины», который предусматривает восстановление контроля над оккупированными территориями до конца года, количество украинцев со статусом беженцев в Европе может сократиться до 32%.

В УВКБ ООН подчеркивают, что приведенные сценарии не являются прогнозами, а инструментом моделирования возможных вариантов развития событий и поведения беженцев в зависимости от политических решений и решений в сфере безопасности в будущем.

