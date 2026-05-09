Запуталось в сетке, когда убегало от пожара: в Чернобыльском заповеднике спасли лосенка, фото

В субботу, 9 мая, из зоны пожара в Чернобыльском заповеднике удалось спасти еще одного лосенка. Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Животное обнаружили представители Clean Futures Fund и передали специалистам заповедника.

Вероятно, убегая от пожара, лосенок запутался в сетке и не мог самостоятельно выбраться. У животного зафиксированы значительные повреждения, признаки истощения, а также поражение клещами.

«После осмотра было принято решение направить лосенка в сафари-парк “Медвино”, где он будет находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимое лечение и реабилитацию.

Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства и норм радиационной безопасности», — добавили в заповеднике.

