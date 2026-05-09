  1. Фото
  2. / В Украине

Запуталось в сетке, когда убегало от пожара: в Чернобыльском заповеднике спасли лосенка, фото

18:25, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У животного зафиксированы значительные повреждения, признаки истощения, а также поражение клещами.
Запуталось в сетке, когда убегало от пожара: в Чернобыльском заповеднике спасли лосенка, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 9 мая, из зоны пожара в Чернобыльском заповеднике удалось спасти еще одного лосенка. Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Животное обнаружили представители Clean Futures Fund и передали специалистам заповедника.

Вероятно, убегая от пожара, лосенок запутался в сетке и не мог самостоятельно выбраться. У животного зафиксированы значительные повреждения, признаки истощения, а также поражение клещами.

«После осмотра было принято решение направить лосенка в сафари-парк “Медвино”, где он будет находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимое лечение и реабилитацию.

Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства и норм радиационной безопасности», — добавили в заповеднике.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Чернобыль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]