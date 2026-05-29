  В Украине

Наивысший уровень риска — сектор азартных игр: Минфин о уровнях рисков в бизнесе

19:44, 29 мая 2026
Министерство финансов представило результаты секторальных оценок рисков в сфере финансового мониторинга за 2022–2024 годы.

Оценки охватывают 8 секторов, для которых Минфин определяет требования в сфере финансового мониторинга: азартные игры, лотереи, аудиторов, бухгалтеров, налоговых консультантов, операции с недвижимостью, торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также торговлю культурными ценностями и посредничество в такой торговле.

Основная цель оценок — предоставить субъектам первичного финансового мониторинга практический инструмент для понимания рисков в своей деятельности и настройки риск-ориентированных процедур.

«Секторальные оценки полезны как для государства, так и для предпринимателей, поскольку они показывают уязвимости в каждом секторе и помогают определить практические меры для снижения рисков. В условиях полномасштабной войны эффективный финансовый мониторинг является важной составляющей финансовой и национальной безопасности. Следует отметить, что оценки подготовлены с учетом реальных данных годовой отчетности в сфере финмониторинга самого бизнеса», — отметил директор Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы Минфина Юрий Конюшенко.

Участники мероприятия и международная поддержка

К обсуждению присоединились представители органов государственной власти, Совета Европы, профильных ассоциаций, профессиональных объединений, субъектов первичного финансового мониторинга и международные эксперты.

Руководитель проекта Совета Европы Алена Вернер отметила важность дальнейшего сотрудничества с Украиной в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Международный эксперт Совета Европы Лиза Флорковски представила участникам международный опыт и практические рекомендации по использованию результатов секторальных оценок рисков регуляторами, надзорными органами и субъектами первичного финансового мониторинга.

Уровни рисков по секторам бизнеса: ключевые выводы

По результатам оценок наивысший уровень риска определен в секторе азартных игр.

Средний уровень риска установлен для секторов недвижимости, драгоценных металлов и драгоценных камней, культурных ценностей, лотерей, бухгалтеров и налоговых консультантов.

Низкий уровень риска определен для аудиторов.

Суть риск-ориентированного подхода

Отдельное внимание уделено практическому применению риск-ориентированного подхода. Минфин подчеркнул, что такой подход не означает автоматических отказов, формальных запретов или одинакового отношения ко всем клиентам. Речь идет о пропорциональном применении мер финансового мониторинга с учетом характера деятельности субъекта, типа клиента, характера операции и реального уровня риска.

В частности, бухгалтер, небольшая бухгалтерская компания, аудитор, брокер в сфере недвижимости или иной субъект первичного финансового мониторинга не должен механически копировать подходы банковского сектора. При этом он должен понимать собственные риски, иметь внутренние процедуры для выявления рисковых ситуаций и применять меры финансового мониторинга разумно и пропорционально.

Первые результаты и планы

Подход, основанный на открытом диалоге с рынком, уже демонстрирует практический результат. За первые пять месяцев 2026 года количество компаний и специалистов, прошедших обучение и поставленных на учет в Госфинмониторинге, выросло почти вдвое.

Следующим шагом станет проработка предложений профильных ассоциаций, саморегулируемых организаций и представителей соответствующих секторов относительно мер по минимизации выявленных рисков.

