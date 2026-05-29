  1. В Україні

Найвищий рівень ризику — сектор азартних ігор: Мінфін про рівні ризиків у бізнесі

19:44, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мінфін зазначив, що за результатами оцінок найвищий рівень ризику визначено у секторі азартних ігор.
Найвищий рівень ризику — сектор азартних ігор: Мінфін про рівні ризиків у бізнесі
Фото: mof.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів представило результати секторальних оцінок ризиків у сфері фінансового моніторингу за 2022–2024 роки.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Оцінки охоплюють 8 секторів, для яких Мінфін визначає вимоги у сфері фінансового моніторингу: азартні ігри, лотереї, аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, операції з нерухомістю, торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також торгівлю культурними цінностями та посередництво у такій торгівлі.

Головна мета оцінок – надати суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичний інструмент для розуміння ризиків у своїй діяльності та налаштування власних ризик-орієнтованих процедур.

«Секторальні оцінки корисні як для держави, так і для підприємців, адже вони показують вразливості у кожному секторі та допомагають визначити практичні заходи для зниження ризиків. В умовах повномасштабної війни ефективний фінансовий моніторинг є важливою складовою фінансової та національної безпеки. Варто зазначити, що оцінки підготовлено з урахуванням реальних даних щорічної звітності у сфері фінмоніторингу самого бізнесу», – зазначив директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну Юрій Конюшенко.

Учасники заходу та міжнародна підтримка

До обговорення долучилися представники органів державної влади, Ради Європи, профільних асоціацій, професійних об’єднань, суб’єктів первинного фінансового моніторингу та міжнародні експерти.

Керівниця проєкту Ради Європи Альона Вернер відзначила важливість подальшої співпраці з Україною у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Міжнародна експертка Ради Європи Ліза Флорковскі представила учасникам міжнародний досвід і практичні рекомендації щодо використання результатів секторальних оцінок ризиків регуляторами, наглядовими органами та суб’єктами первинного фінансового моніторингу.

Рівні ризиків за сферами бізнесу: ключові висновки

За результатами оцінок найвищий рівень ризику визначено у секторі азартних ігор.

Середній рівень ризику встановлено для секторів нерухомості, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, культурних цінностей, лотерей, бухгалтерів та податкових консультантів.

Низький рівень ризику визначено для аудиторів.

Суть ризик-орієнтованого підходу

Окрему увагу під час заходу приділено практичному застосуванню ризик-орієнтованого підходу. Мінфін наголосив, що такий підхід не означає автоматичні відмови, формальні заборони або однакове ставлення до всіх клієнтів. Йдеться про пропорційне застосування заходів фінансового моніторингу з урахуванням характеру діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу, типу клієнта, характеру операції та реального рівня ризику.

Зокрема, бухгалтер, невелика бухгалтерська компанія, аудитор, брокер у сфері нерухомості чи інший суб’єкт первинного фінансового моніторингу не повинні механічно відтворювати підходи, характерні для банківського сектору. Водночас вони мають розуміти власні ризики, мати внутрішні процедури для виявлення ризикових ситуацій та застосовувати заходи фінансового моніторингу розумно і пропорційно.

Перші результати та плани

Підхід, заснований на відкритому діалозі з ринком, уже демонструє практичний результат. За перші п’ять місяців 2026 року кількість компаній та фахівців, які пройшли навчання і стали на облік у Держфінмоніторингу, зросла майже вдвічі.

Наступним кроком стане опрацювання пропозицій профільних асоціацій, саморегулівних організацій та представників відповідних секторів щодо заходів з мінімізації виявлених ризиків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінфін

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]