  1. У світі

У Signal попереджають про фішинг – користувачам надсилають небезпечні повідомлення про «втрату даних»

19:53, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зловмисники видають себе за підтримку сервісу та змушують передавати ключі відновлення.
У Signal попереджають про фішинг – користувачам надсилають небезпечні повідомлення про «втрату даних»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

виманити ключі відновлення, які дають доступ до резервних копій чатів, повідомляє TechCrunch із посиланням на аналітичні дані Washington Post.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією дослідників, хакери видають себе за службу підтримки Signal та надсилають користувачам повідомлення про нібито «ризик втрати резервних копій чатів і медіа через проблеми синхронізації». У цих повідомленнях жертв переконують надати ключ відновлення, який використовується для доступу до онлайн-резервних копій.

У текстах фейкових звернень зазначається, що без передачі ключа користувач нібито може втратити доступ до облікового запису та всіх збережених даних. Повідомлення подаються як такі, що надійшли від акаунта з назвою Signal Support.

Повідомляється, що подібні повідомлення вже отримували активісти, які виступають проти Комуністичної партії Китаю. Водночас представники організації, що займається цифровою безпекою та моніторингом атак на журналістів і правозахисників, зазначили, що схожі фішингові повідомлення фіксувалися і в інших користувачів, які не пов’язані з китайськими активістськими групами. Це може свідчити або про ширше коло потенційних жертв, або про паралельні кампанії різних груп з однаковою тактикою.

Фахівці наголошують, що наразі невідомо, наскільки успішною є ця атака. При цьому підкреслюється, що викрадення ключа відновлення є лише частиною схеми — для повного доступу до акаунта зловмисникам потрібно також отримати контроль над обліковим записом користувача.

Атака базується на класичному фішингу, коли користувачів вводять в оману та змушують самостійно передавати конфіденційні дані. У цьому випадку експлуатується довіра до месенджера та його служби підтримки.

У Signal наголошують, що сервіс ніколи не ініціює контакт із користувачами та не запитує реєстраційні коди, PIN-коди чи ключі відновлення. Будь-які подібні повідомлення є спробою шахрайства. Також раніше компанія вже попереджала про подібні атаки.

На відміну від попередніх фішингових кампаній, які були спрямовані на захоплення акаунтів через номер телефону, нова схема фокусується на викраденні резервних копій чатів, що можуть містити старі повідомлення, фото та документи.

Зазначається, що доступ до облікового запису Signal може бути отриманий і через викрадення номера телефону, однак додаткові механізми безпеки, зокрема блокування реєстрації та PIN-захист, ускладнюють такі атаки. У випадку резервних копій ключ відновлення стає критичним елементом безпеки, оскільки саме він відкриває доступ до збережених даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хакер кібератака соцмережі

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]