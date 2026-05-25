У Кременчуці судитимуть двох цивільних, які допомогли військовому втекти з навчального центру

17:50, 25 травня 2026
Військовослужбовець залишив частину вночі та був доставлений до іншого міста цивільними.
У Кременчуці суд розглядатиме справу двох цивільних осіб, яких обвинувачують у причетності до організації втечі військовослужбовця з навчального центру та сприянні його самовільному залишенню служби. Обвинувальний акт уже направлено до суду.

За даними ДБР, військовослужбовець після мобілізації проходив підготовку в навчальному центрі в Житомирській області, однак вирішив залишити місце служби. Для реалізації цього плану він звернувся до свого колишнього роботодавця.

Той, у свою чергу, залучив знайомого, який погодився здійснити перевезення. У нічний час автомобілем він прибув до визначеного місця поблизу навчального центру. Військовослужбовець залишив територію частини, переодягнувся в цивільний одяг і сів до авто, після чого його доправили до Кременчука.

Наступного дня він з’явився на роботі на станції технічного обслуговування.

Правоохоронці встановили місцеперебування військовослужбовця та викрили осіб, які сприяли організації його втечі.

Власнику СТО інкримінують підбурення до пособництва в дезертирстві, «перевізнику» — пособництво в дезертирстві. Санкції відповідних статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Після повідомлення про підозру військовослужбовець повернувся до служби. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності, наразі він продовжує службу у бойовому підрозділі Збройних Сил України.

