У Києві обмежать рух на Набережному шосе 26 травня
17:04, 25 травня 2026
Фото: Nick Grapsy
У Києві 26 травня з 8:00 до 20:00 частково обмежать рух транспорту Набережним шосе. Про це повідомили в КМДА.
Обмеження руху пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
Фахівці будуть проводити ремонт дощової каналізації.
Роботи виконуватимуться на ділянці від Подолу в напрямку мосту Метро. На час виконання робіт рух обмежуватимуть однією смугою.
