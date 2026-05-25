  1. В Україні

У податковій службі анонсували ризик-орієнтований підхід до перевірок бізнесу — що зміниться

16:53, 25 травня 2026
ДПС заявила про перехід до ризик-орієнованого підходу під час податкових перевірок бізнесу та анонсувала розвиток податкової медіації для вирішення спорів.
У Державній податковій службі заявили про необхідність посилення співпраці між податковими органами та бізнесом для формування прозорих і зрозумілих правил роботи. Про це йшлося під час зустрічі представників ДПС із компаніями-членами Німецько-Української промислово-торговельної палати.

Як повідомила голова ДПС Леся Карнаух, ефективна взаємодія між податковою службою та бізнесом можлива лише за умови поєднання якісних податкових сервісів, зрозумілого контролю та належної податкової культури підприємств.

Під час обговорення сторони приділили увагу процедурам податкових перевірок та механізмам адміністративного оскарження їх результатів. Представники бізнесу наголосили на важливості врахування специфіки діяльності підприємств, а також детального розгляду заперечень до актів перевірок.

У ДПС зазначили, що працюють над уніфікацією підходів до оцінки податкових порушень, підвищенням якості оформлення документів та переходом до ризик-орієнтованої системи контролю. Також обговорювався розвиток податкової медіації як альтернативного механізму вирішення спорів між бізнесом і податковими органами.

Окремо під час зустрічі порушували питання боротьби з тіньовою економікою та забезпечення рівних умов для підприємств на ринку. У податковій службі повідомили про співпрацю з Бюро економічної безпеки у напрямі протидії схемам ухилення від оподаткування та про підготовку пропозицій щодо законодавчого врегулювання питань дроблення бізнесу.

Крім того, учасники зустрічі обговорили міжнародне оподаткування, трансфертне ціноутворення та автоматичний обмін податковою інформацією.

фото: ДПС

бізнес податкова ДПС

