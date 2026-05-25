Дані про народжених за кордоном дітей пропонують дистанційно вносити до ДРАЦС через «Дію»

В Україні зареєстрували петицію, в якій пропонують дозволити дистанційне внесення до ДРАЦС відомостей про дітей, народжених за кордоном, через портал «Дія» або консульські установи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують дозволити дистанційно вносити до ДРАЦС дані про дітей, народжених за кордоном.

Автори звернення зазначають, що нині діти, народжені за кордоном та які мають іноземні свідоцтва про народження, є громадянами України відповідно до статті 7 Закону «Про громадянство України». Водночас відомості про їх народження не вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Як зазначається у петиції, через це свідоцтва про народження таких дітей не відображаються у застосунку «Дія», а батьки не можуть скористатися низкою цифрових послуг і державних програм. Зокрема, йдеться про «єМалятко», «Зимову єПідтримку», оформлення соціальних виплат, отримання відстрочки у «Резерв+» для багатодітних батьків, участь у житлових програмах та шеринг документів.

Також автори петиції №41/009972-26еп наголошують, що для внесення даних до ДРАЦС батьки часто змушені особисто звертатися до органів юстиції в Україні, що в умовах війни може бути складним або неможливим.

У зверненні пропонують:

запровадити механізм дистанційного внесення до ДРАЦС даних про народження дитини через портал «Дія» або консульські установи на підставі іноземного свідоцтва з апостилем та перекладом;

забезпечити відображення таких актових записів у «Дії» нарівні з документами, виданими в Україні;

спростити процедуру визнання іноземних документів для цифровізації та автоматичного створення запису в реєстрі.

Автори петиції вважають, що такі зміни мають забезпечити рівність прав усіх дітей-громадян України незалежно від місця народження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.