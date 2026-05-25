  1. В Україні

У Києві пропонують пускати пасажирів із велосипедами до метро: як це працюватиме

13:58, 25 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кияни зареєстрували петицію з пропозицією дозволити перевезення велосипедів у метро в позапікові години.
У Києві пропонують пускати пасажирів із велосипедами до метро: як це працюватиме
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві пропонують дозволити перевезення велосипедів у метро в позапікові години, коли вони не створюватимуть дискомфорту для інших пасажирів. Відповідну петицію №14253 зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Автор петиції зазначає, що дозвіл на перевезення велосипедів у метрополітені сприятиме розвитку екологічного транспорту, покращить мобільність мешканців міста та допоможе частково розвантажити наземний трафік.

На думку автора ініціативи, можливість поєднувати велосипед і метро дозволить жителям віддалених районів, зокрема Троєщини та Виноградаря, швидше добиратися до центральної частини столиці, використовуючи велосипед для так званої «останньої милі».

У петиції наголошується, що в позапіковий час — з 11:00 до 17:00 та після 19:00 — завантаженість вагонів значно менша, тому велосипеди можна розміщувати на спеціальних майданчиках у першому або останньому вагонах без перешкод для інших пасажирів.

Також серед переваг ініціативи автор називає зменшення використання приватних автомобілів, скорочення заторів та покращення екологічної ситуації в місті. Окремо він посилається на досвід європейських міст, зокрема Берліна, Праги та Відня, де перевезення велосипедів у метро за певними правилами вже давно дозволене.

Крім того, у петиції пропонують встановити чіткі правила користування метро з велосипедом. Зокрема, дозволити вхід лише у будні поза годинами пік — з обмеженнями у проміжках 07:30–10:00 та 17:00–19:30, а у вихідні — без часових обмежень.

Також пропонується дозволити перебування з велосипедами лише біля крайніх дверей першого та останнього вагонів, перевозити лише чисті велосипеди та надавати пріоритет особам з інвалідністю і батькам із дитячими візками.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ метро

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд захистив право військовослужбовців на індексацію виплат: скарги військових частин на бюджетні труднощі відхилили

Чи може суд поновити строк на апеляцію через затримку фінансування військової частини.

Українські банки готують до екстраподатку 50% ще на два роки, попри опір НБУ

Через плани продовжити 50% податку на прибуток банків на 2026–2027 роки НБУ заявляє про ризики зупинки кредитування бізнесу.

В парламенті не хочуть прибирати обмеження цін на медикаменти для військових під час лікування

Реалізація законопроєкту щодо доступу військових до лікарських засобів потребує синхронного оновлення суміжних законів.

Через великі витрати в українців можуть забрати допомогу — держоргани перевіряють покупки отримувачів соцвиплат

Великі покупки, банківські операції та навіть перекази між родичами дедалі частіше стають підставою для перевірок соцвиплат в Україні.

Суд у Дніпрі вирішив, що AI-ідентифікація підтверджує користування каршерингом, але не доводить вину у ДТП

Суд дійшов висновку, що AI-ідентифікація користувача у сервісі каршерингу не доводить автоматично його відповідальність за пошкодження авто.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]