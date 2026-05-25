У Києві пропонують пускати пасажирів із велосипедами до метро: як це працюватиме

Кияни зареєстрували петицію з пропозицією дозволити перевезення велосипедів у метро в позапікові години.

У Києві пропонують дозволити перевезення велосипедів у метро в позапікові години, коли вони не створюватимуть дискомфорту для інших пасажирів. Відповідну петицію №14253 зареєстрували на сайті Київської міської ради.

Автор петиції зазначає, що дозвіл на перевезення велосипедів у метрополітені сприятиме розвитку екологічного транспорту, покращить мобільність мешканців міста та допоможе частково розвантажити наземний трафік.

На думку автора ініціативи, можливість поєднувати велосипед і метро дозволить жителям віддалених районів, зокрема Троєщини та Виноградаря, швидше добиратися до центральної частини столиці, використовуючи велосипед для так званої «останньої милі».

У петиції наголошується, що в позапіковий час — з 11:00 до 17:00 та після 19:00 — завантаженість вагонів значно менша, тому велосипеди можна розміщувати на спеціальних майданчиках у першому або останньому вагонах без перешкод для інших пасажирів.

Також серед переваг ініціативи автор називає зменшення використання приватних автомобілів, скорочення заторів та покращення екологічної ситуації в місті. Окремо він посилається на досвід європейських міст, зокрема Берліна, Праги та Відня, де перевезення велосипедів у метро за певними правилами вже давно дозволене.

Крім того, у петиції пропонують встановити чіткі правила користування метро з велосипедом. Зокрема, дозволити вхід лише у будні поза годинами пік — з обмеженнями у проміжках 07:30–10:00 та 17:00–19:30, а у вихідні — без часових обмежень.

Також пропонується дозволити перебування з велосипедами лише біля крайніх дверей першого та останнього вагонів, перевозити лише чисті велосипеди та надавати пріоритет особам з інвалідністю і батькам із дитячими візками.

