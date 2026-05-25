В Киеве хотят пускать пассажиров с велосипедами в метро: как это будет работать

Киевляне зарегистрировали петицию с предложением разрешить перевозку велосипедов в метро в непиковые часы.

В Киеве предлагают разрешить перевозку велосипедов в метро в непиковые часы, когда они не будут создавать дискомфорт для других пассажиров. Соответствующая петиция №14253 зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Автор петиции отмечает, что разрешение на перевозку велосипедов в метрополитене будет способствовать развитию экологического транспорта, улучшит мобильность жителей города и поможет частично разгрузить наземный трафик.

По мнению автора инициативы, возможность совмещать велосипед и метро позволит жителям отдалённых районов, в частности Троещины и Виноградаря, быстрее добираться до центральной части столицы, используя велосипед для так называемой «последней мили».

В петиции подчёркивается, что в непиковое время — с 11:00 до 17:00 и после 19:00 — загруженность вагонов значительно ниже, поэтому велосипеды можно размещать на специальных площадках в первом или последнем вагонах без помех для других пассажиров.

Также среди преимуществ инициативы автор называет уменьшение использования частных автомобилей, сокращение пробок и улучшение экологической ситуации в городе. Отдельно он ссылается на опыт европейских городов, в частности Берлина, Праги и Вены, где перевозка велосипедов в метро по определённым правилам разрешена уже давно.

Кроме того, в петиции предлагают установить чёткие правила пользования метро с велосипедом. В частности, разрешить вход только в будние дни вне часов пик — с ограничениями в промежутках 07:30–10:00 и 17:00–19:30, а в выходные — без временных ограничений.

Также предлагается разрешить нахождение с велосипедами только у крайних дверей первого и последнего вагонов, перевозить исключительно чистые велосипеды и предоставлять приоритет лицам с инвалидностью и родителям с детскими колясками.

