  1. В Украине

В Киеве хотят пускать пассажиров с велосипедами в метро: как это будет работать

13:58, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Киевляне зарегистрировали петицию с предложением разрешить перевозку велосипедов в метро в непиковые часы.
В Киеве хотят пускать пассажиров с велосипедами в метро: как это будет работать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве предлагают разрешить перевозку велосипедов в метро в непиковые часы, когда они не будут создавать дискомфорт для других пассажиров. Соответствующая петиция №14253 зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Автор петиции отмечает, что разрешение на перевозку велосипедов в метрополитене будет способствовать развитию экологического транспорта, улучшит мобильность жителей города и поможет частично разгрузить наземный трафик.

По мнению автора инициативы, возможность совмещать велосипед и метро позволит жителям отдалённых районов, в частности Троещины и Виноградаря, быстрее добираться до центральной части столицы, используя велосипед для так называемой «последней мили».

В петиции подчёркивается, что в непиковое время — с 11:00 до 17:00 и после 19:00 — загруженность вагонов значительно ниже, поэтому велосипеды можно размещать на специальных площадках в первом или последнем вагонах без помех для других пассажиров.

Также среди преимуществ инициативы автор называет уменьшение использования частных автомобилей, сокращение пробок и улучшение экологической ситуации в городе. Отдельно он ссылается на опыт европейских городов, в частности Берлина, Праги и Вены, где перевозка велосипедов в метро по определённым правилам разрешена уже давно.

Кроме того, в петиции предлагают установить чёткие правила пользования метро с велосипедом. В частности, разрешить вход только в будние дни вне часов пик — с ограничениями в промежутках 07:30–10:00 и 17:00–19:30, а в выходные — без временных ограничений.

Также предлагается разрешить нахождение с велосипедами только у крайних дверей первого и последнего вагонов, перевозить исключительно чистые велосипеды и предоставлять приоритет лицам с инвалидностью и родителям с детскими колясками.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Суд в Днепре решил, что AI-идентификация подтверждает пользование каршерингом, но не доказывает вину в ДТП

Суд пришел к выводу, что AI-идентификация пользователя в сервисе каршеринга не доказывает автоматически его ответственность за повреждение автомобиля.

Как заставить платить алименты на ребенка, если отец не указан в свидетельстве о рождении

В Украине алименты могут взыскиваться как на ребенка, так и на одного из супругов при наличии установленных законом оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]