Совет судей изменил правила опубликования судебных объявлений в хозяйственных делах

Совет судей Украины внес изменения в положение об АСДС.

Совет судей Украины согласовал изменения в классификаторе по специализациям «Административное судопроизводство» и «Гражданское судопроизводство» и внес изменения в положение об АСДС, дополнив пункт 2.7 новыми подпунктами, касающимися надлежащего урегулирования порядка официального опубликования объявлений в хозяйственных делах на официальном вебпортале судебной власти.

22 мая в Киеве состоялось заседание РСУ, в котором приняли участие 28 членов Совета.

Заседание проходило в смешанном формате — 21 член Совета присутствовал в зале заседаний, семеро — участвовали через видеоконференцсвязь.

В частности, РСУ дополнил пункт 2.7 «Предоставление информации о состоянии рассмотрения судебных дел» подпунктами 2.7.5–2.7.5.2 следующими нормами такого содержания:

«2.7.5. На официальном вебпортале судебной власти Украины публикуется информация об опубликовании определений, объявлений (сообщений) в хозяйственных делах о:

открытии производства по делу и отложении рассмотрения дела или объявлении перерыва в заседании по делам о возмещении убытков, причинённых юридическому лицу его должностным лицом;

открытии производства по делу и отложении рассмотрения дела или объявлении перерыва в заседании по делам о признании торговой марки (знака для товаров и услуг) общеизвестной;

открытии процедуры превентивной реструктуризации;

утверждении плана превентивной реструктуризации;

открытии производства по делу о банкротстве должника;

введении процедуры санации;

признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры;

открытии производства по делу о неплатежеспособности должника;

признании должника банкротом и введении процедуры погашения долгов должника;

вызове в суд ответчика, третьего лица, свидетеля, зарегистрированное место проживания (пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно либо находится на временно оккупированной территории или в районе проведения антитеррористической операции;

иной информации об официальном опубликовании объявлений по делам в случаях, определённых законодательством.

2.7.5.1. Содержание объявления (сообщения) должно соответствовать требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Кодекса Украины по процедурам банкротства.

2.7.5.2. Официальное опубликование объявлений (сообщений) по делам осуществляется на основании судебного решения, содержащего предписание: «Опубликовать на официальном вебпортале судебной власти Украины объявление (сообщение) о ____________, текст которого прилагается».

Объявление (сообщение), подлежащее официальному опубликованию, формируется в автоматизированной системе с использованием соответствующей компьютерной программы в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи судьи, принявшего соответствующее судебное решение, в сроки, установленные процессуальным законодательством и Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Подписанный оригинал объявления (сообщения) на бумажном носителе с отметкой о дате наложения квалифицированной электронной подписи приобщается к материалам дела.

Объявление (сообщение), подлежащее официальному опубликованию, после его подписания автоматически передаётся администратору автоматизированной системы — Государственному предприятию «Информационные судебные системы», которое осуществляет его официальное опубликование в течение одного рабочего дня.

Официальное опубликование объявления (сообщения) не зависит от обжалования в апелляционном или кассационном порядке судебного решения, содержащего предписание об официальном опубликовании.

По результатам официального опубликования подписанный оригинал объявления (сообщения) с указанием даты такого опубликования приобщается к материалам дела.

В случае допущения ошибки в тексте объявления (сообщения) или описки в определении об официальном опубликовании объявления (сообщения) хозяйственным судом выносится определение об их исправлении и осуществлении официального опубликования дополнительного объявления (сообщения) об исправлении. Такое объявление (сообщение) должно содержать пометку «дополнительное».

Кроме того, в подпункте 2.7.4 пункта 2.7 исключили шестой абзац, который гласил, что «не публикуется информация о сторонах и сути судебного дела, если такое ограничение установлено действующим законодательством».

