Как заставить платить алименты на ребенка, если отец не указан в свидетельстве о рождении

В Украине алименты могут взыскиваться как на ребенка, так и на одного из супругов при наличии установленных законом оснований.

В Украине семейные правоотношения регулируются Семейным кодексом Украины, согласно которому супруги обязаны материально поддерживать друг друга, а родители обязаны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. В частности, взыскание осуществляется исключительно в судебном порядке.

Кто имеет право на алименты

Согласно Семейному кодексу Украины, право на алименты имеет:

ребенок до достижения 18 лет, независимо от того, состояли ли родители в браке;

совершеннолетний ребенок, который продолжает обучение, — может получать алименты до 23 лет;

один из супругов (жена или муж);

жена во время беременности и в период ухода за ребенком — имеет право на содержание независимо от трудоспособности при наличии установленных законом обстоятельств.

Право ребенка на содержание является абсолютным. Согласно ст. 180 СК Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия независимо от того, состоят ли они в браке, разведены или никогда не были женаты. Если пара не состояла в зарегистрированном браке и мужчина не признаёт отцовство, это не лишает ребенка права на содержание, однако в таком случае ключевым становится вопрос установления отцовства.

В соответствии с Семейным кодексом Украины обязанность по уплате алиментов возникает только после юридического подтверждения отцовства. Если мужчина не записан отцом в свидетельстве о рождении и добровольно не признаёт ребенка, мать имеет право обратиться в суд с иском об установлении отцовства.

Такой спор рассматривается в порядке искового производства, а суд может назначить экспертизу, в том числе ДНК-экспертизу, как одно из основных доказательств по делу. После установления отцовства судом или внесения соответствующей записи в актовую запись о рождении возникает полный обязанность отца по содержанию ребенка, и алименты могут быть взысканы в общем порядке — как в доле от дохода, так и в твёрдой денежной сумме.

Таким образом, отсутствие брака и отрицание отцовства не лишают ребенка права на алименты, однако сначала необходимо юридически установить факт отцовства через суд.

В частности, в деле № 740/8454/23 Верховный Суд указал, что в соответствии с частью пятой статьи 136 Семейного кодекса Украины лицо, записанное отцом ребенка, не имеет права оспаривать отцовство, если на момент регистрации оно знало, что не является биологическим отцом. Такой подход направлен на защиту законных интересов ребенка.

Размер алиментов

Размер алиментов на ребенка определяется по правилам ст. 182–183 СК Украины и может устанавливаться как в доле от дохода плательщика, так и в твёрдой денежной сумме.

Как общее правило, суд исходит из принципа обеспечения достойного уровня жизни ребенка, учитывая материальное положение родителей, наличие других детей и иные существенные обстоятельства. При этом законом установлена минимальная гарантия: размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Такое право может реализовываться как во время брака, так и после его расторжения. Например, оно сохраняется в случаях, когда нетрудоспособность наступила во время брака или в установленный законом период после развода, а также при уходе за общим ребенком.

Как писала «Судебно-юридическая газета», согласно проекту Госбюджета на 2026 год, с января 2026 года прожиточный минимум на одного человека в расчёте на месяц составит 3209 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

дети до 6 лет — 2817 гривен;

дети от 6 до 18 лет — 3512 гривен;

трудоспособные лица — 3328 гривен.

Алименты на жену или мужа

В то же время право на алименты между супругами возникает исключительно при наличии зарегистрированного брака, поскольку именно государственная регистрация создаёт семейно-правовой статус супругов и соответствующие взаимные обязанности по содержанию. Фактическое совместное проживание без официальной регистрации брака таких обязанностей не создаёт, поэтому требования о взыскании алиментов как между супругами в этом случае юридически невозможны.

Также законодательство предусматривает гарантии материального обеспечения женщины в связи с беременностью и уходом за ребенком. Женщина имеет право на содержание от мужа во время беременности, а также в период проживания с ребенком после его рождения и ухода за ним.

Кроме того, после расторжения брака право женщины на алименты также сохраняется. В частности, один из бывших супругов обязан содержать другого в случае проживания с ребенком и осуществления ухода за ним до достижения ребенком трёхлетнего возраста.

Размер алиментов на одного из супругов не является фиксированным и в соответствии со ст. 80 СК Украины определяется судом в доле от дохода или в твёрдой денежной сумме.

Процедурно алименты как на ребенка, так и на супруга взыскиваются через суд в порядке приказного или искового производства. Решение суда является основанием для принудительного исполнения через органы государственной исполнительной службы.

Для обращения в суд необходимо подготовить пакет документов:

паспорт истца;

ИНН истца;

свидетельство о рождении ребенка;

решение суда о расторжении брака или свидетельство о браке;

документ, подтверждающий факт совместного проживания с ребенком.

Напоминаем, что в проекте нового Гражданского кодекса Украины предусмотрено введение алиментной исполнительной надписи нотариуса. Это одна из новелл реформы, направленная на упрощение взыскания алиментов. Если плательщик не выполняет нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов и образуется задолженность, превышающая три месячных платежа, алименты можно будет взыскать на основании исполнительной надписи нотариуса.

Кроме того, в Верховной Раде предлагают изменения в часть первую данной статьи Семейного кодекса Украины. Согласно им, один из родителей ребенка, проживающий с ним или отдельно, с разрешения органа опеки и попечительства сможет заключить договор о прекращении права на алименты в связи с передачей в собственность недвижимого имущества (жилого дома, квартиры, земельного участка и т. д).

Также к неплательщикам алиментов применяются финансовые санкции, административные ограничения и уголовная ответственность. Предусмотрены штрафы и пеня (1% за каждый день просрочки). В случае задолженности свыше 6 месяцев могут назначаться общественно полезные работы (уборка, ремонт, благоустройство). Также возможно уголовное производство за злостное уклонение от уплаты алиментов — с наказанием в виде общественных работ, пробационного надзора или ограничения свободы до 2 лет, а при повторном нарушении — более строгая ответственность.

