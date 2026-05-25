Фермерские хозяйства могут не переоформлять право постоянного пользования землей — Минюст

Как должны действовать госрегистраторы при регистрации земель фермерских хозяйств.

Министерство юстиции опубликовало разъяснение относительно применения законодательства в сфере государственной регистрации права постоянного пользования земельными участками фермерских хозяйств, в том числе в случаях передачи таких участков учредителям фермерских хозяйств.

Фермерское хозяйство в соответствии с Законом «О фермерском хозяйстве» является формой предпринимательской деятельности граждан, которые осуществляют производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на земельных участках, предоставленных им в собственность или пользование.

Право постоянного пользования не требует переоформления

Пункт 6 раздела X Переходных положений Земельного кодекса Украины ранее предусматривал обязанность переоформления права постоянного пользования земельными участками на право собственности или аренды. Однако Конституционный Суд Украины решением от 22 сентября 2005 года №5-рп/2005 признал такую норму неконституционной.

В связи с этим граждане и юридические лица, которые получили земельные участки в постоянное пользование в установленном законом порядке, могут продолжать пользоваться ими без обязательного переоформления этого права.

Минюст приводит позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 29 октября 2025 года по делу №916/4338/24. Суд пришел к выводу, что право постоянного пользования земельным участком, приобретенное законным путем, не прекращается даже в случае непереоформления такого права.

Что происходит после создания фермерского хозяйства

Также приведена правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда по делу №922/989/18 от 23 июня 2020 года. Суд отметил, что после смерти учредителя фермерского хозяйства право постоянного пользования земельным участком не прекращается, а сохраняется за фермерским хозяйством, к которому оно перешло после создания юридического лица. Такое право не входит в состав наследства.

Кроме того, Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 20 марта 2019 года по делу №615/2197/15-ц указала, что субъектом земельных правоотношений является именно фермерское хозяйство как юридическое лицо, а не его учредитель или руководитель как физическое лицо.

После государственной регистрации фермерского хозяйства происходит фактическая замена землепользователя, а права и обязанности относительно использования земельного участка переходят к фермерскому хозяйству со дня его государственной регистрации.

Какие изменения внесли в порядок госрегистрации

Минюст напомнил об изменениях в Порядок государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденный постановлением Кабинета Министров №1127 от 25 декабря 2015 года.

Порядок был дополнен пунктом 81-10, который предусматривает, что государственная регистрация прав на земельные участки, предоставленные для ведения фермерского хозяйства, проводится за фермерским хозяйством как юридическим лицом на основании документов, выданных на имя учредителя или члена такого хозяйства.

На практике государственные регистраторы не всегда учитывают положения законодательства и правовые выводы Верховного Суда, что приводит к нарушению прав и законных интересов фермерских хозяйств и их учредителей.

Требования о предоставлении документов о передаче земельного участка на праве постоянного пользования непосредственно фермерскому хозяйству, а не его учредителю, являются безосновательными.

Как можно обжаловать действия госрегистратора

В соответствии с процессуальным законодательством выводы относительно применения норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда, являются обязательными для субъектов властных полномочий, которые применяют соответствующие нормы права в своей деятельности.

Кроме того, решения, действия или бездействие государственных регистраторов могут быть обжалованы в Министерство юстиции Украины, его территориальные органы или в суд.

По результатам рассмотрения жалоб органы юстиции могут, в частности, отменить решение государственного регистратора, временно блокировать или аннулировать доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

В Министерстве юстиции призвали государственных регистраторов и нотариусов обеспечить надлежащее применение законодательства и учитывать правовые выводы Верховного Суда при проведении регистрационных действий и рассмотрении жалоб в сфере государственной регистрации прав.

