Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Вопрос соблюдения процессуальных гарантий при оформлении административных материалов в отношении иностранцев имеет особое значение в условиях активного участия иностранных граждан в защите Украины.

В деле № 646/3933/26 от 12 мая 2026 года Основянский районный суд города Харькова рассмотрел ключевой вопрос — может ли использование ChatGPT или переводчика в телефоне заменить участие надлежащего переводчика при составлении протокола в отношении иностранца, не владеющего украинским языком.

Обстоятельства дела

Полиция составила в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, военнослужащего Интернационального легиона обороны Украины, протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. В протоколе указывалось, что водитель управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения как на месте остановки, так и в медицинском учреждении.

Во время исследования материалов дела суд установил, что лицо является гражданином США и не владеет государственным языком. Из видеозаписей бодикамер следовало, что патрульные общались с ним с использованием отдельных английских слов и ChatGPT.

Также суд обратил внимание, что материалы дела не содержали доказательств непосредственного управления автомобилем, а видеозаписи фиксировали конфликт между гражданами на улице, а не факт управления транспортным средством.

Позиция местного суда

Суд отметил, что из анализа изложенного усматривается, что в случае составления полицейскими протокола об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного не в автоматическом режиме, в отношении гражданина иностранного государства, не владеющего украинским языком, — обязательным является привлечение переводчика, поскольку иначе будет нарушено его фундаментальное право знать и понимать, в чем его обвиняют и какие права он имеет.

Согласно абз. 4 п. 12 Инструкции №1376, в случае если лицо, в отношении которого составляется протокол об административном правонарушении, не владеет украинским языком, протокол об административном правонарушении составляется с участием переводчика.

Суд также подчеркнул, что переводчик должен иметь соответствующее образование, дающее право перевода с иностранного языка на украинский, а также предупреждается об ответственности за заведомо неправильный перевод.

Ключевым выводом в деле стала оценка способа коммуникации полицейских с иностранцем.

Суд отметил, что видеозаписью с бодикамер полицейских установлено, что общение между сотрудниками патрульной полиции и лицом, в отношении которого составлен протокол, происходило через приложение в телефоне, что недопустимо и не предусмотрено законом.

При этом полицейские не объясняли военнослужащему Интернационального легиона обороны Украины процедуру прохождения освидетельствования на состояние опьянения, не разъясняли последствия отказа, не предлагали пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в учреждении здравоохранения, не разъясняли его права и то, что в отношении него будет составлен протокол.

Суд отдельно подчеркнул, что обязанность по надлежащему составлению протокола об административном правонарушении и предоставлению доказательств в подтверждение изложенных в протоколе сведений возлагается на лицо, которое его составляет, и не может быть переложена на суд.

Подводя итог оценке доказательств, суд пришел к выводу о существенном нарушении права на защиту.

Суд указал, что изложенное свидетельствует о том, что как во время проведения освидетельствования военнослужащего Интернационального легиона обороны Украины с целью выявления признаков опьянения, так и при составлении протокола об административном правонарушении сотрудниками полиции существенно нарушены и ограничены его процессуальные права, в частности не были выполнены требования о привлечении переводчика при составлении протокола и не были надлежащим образом разъяснены его права и обязанности.

Случаи непринятия инспектором патрульной полиции каких-либо действий по предоставлению водителю — гражданину другого государства возможности реализовать свое право пользоваться услугами переводчика, если он не владеет государственным языком, являются нарушением прав лица, привлекаемого к административной ответственности. Такие нарушения порядка рассмотрения дела являются основанием для закрытия производства по делу.

Кроме того, материалы дела вообще не содержат доказательств факта непосредственного управления военнослужащим Интернационального легиона обороны Украины автомобилем.

Следовательно, учитывая существенное нарушение сотрудниками полиции права на защиту военнослужащего Интернационального легиона обороны Украины, в частности относительно обеспечения переводчика, отсутствие доказательств факта непосредственного управления автомобилем, суд не может признать имеющиеся в деле материалы, собранные должностными лицами полиции при оформлении материалов дела об административном правонарушении, допустимыми доказательствами, а также установить состав административного правонарушения.

Суд фактически сформулировал важный подход для практики рассмотрения дел в отношении иностранцев: использование ChatGPT, переводчиков в телефоне или минимального знания английского языка не может заменить процессуальную гарантию участия надлежащего переводчика при составлении протокола об административном правонарушении. В то же время несоблюдение этого права может стать основанием для непривлечения лица к административной ответственности.

