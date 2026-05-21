Прокат техники и одежды — что должен обеспечить арендодатель и за что отвечает клиент

В случае поломки важно установить причину — от этого зависит, кто понесет расходы.

В Госпродпотребслужбе напомнили об основных правилах пользования арендованными вещами и ответственности сторон при прокате.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе Украины, арендодатель обязан передать потребителю исправную вещь и проверить ее работу в присутствии клиента. В течение всего периода аренды именно он обеспечивает бесплатную установку, техническое обслуживание и ремонт.

Если на вещах есть пломбы (например, в бытовой технике), ответственность за их сохранность несет пользователь. В случае повреждения или срыва пломб ремонт может быть оплачен потребителем.

Техника, работающая на батарейках, должна выдаваться с новыми элементами питания. Если пользование длится более двух недель и батарейки выходят из строя, их замена осуществляется за счет пользователя.

Одежду, белье и другой мягкий инвентарь перед выдачей из проката должны обязательно обрабатывать — посредством химчистки или дезинфекции. При длительном пользовании постельное и столовое белье бесплатно меняют каждые 10 дней.

В случае поломки вещи арендодатель должен устранить неисправность в течение трех дней. Если ремонт сложный, срок может составлять до 10 дней. За это время может предоставляться аналогичная замена без дополнительной оплаты.

Если замена не была предоставлена, плата за аренду на период ремонта не взимается. В то же время, если поломка произошла в результате неправильного использования или нарушения условий эксплуатации, расходы на ремонт несет пользователь.

Для аренды автомобилей или плавсредств обязательным является наличие соответствующего удостоверения на право управления.

По истечении срока аренды вещь необходимо вернуть в исправном состоянии с учетом нормального износа.

