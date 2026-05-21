  1. В Украине

Будет ли курортный сезон в Одессе в 2026 году: в ГСЧС предупредили о минах и атаках с моря

20:45, 21 мая 2026
В Одессе готовят пляжи к открытию, но ГСЧС предупреждает об опасности из-за войны.
В преддверии летнего сезона в Одесской области продолжается подготовка официальных пляжей к открытию, однако полностью безопасных зон отдыха на побережье сейчас нет из-за войны и постоянных воздушных атак. Даже на проверенных пляжах отдыхающим рекомендуют соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Как сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, официальные пляжи проходят проверку и должны соответствовать ряду требований. В частности, водолазы обследуют дно на наличие опасных предметов, на территории должны быть спасательные посты, установлены буйки и оборудовано укрытие на расстоянии до 500 метров.

При этом риски сохраняются из-за возможных атак с моря и падения обломков или сбитых беспилотников. По словам спикера, опасные предметы волны могут вынести как на официальные, так и на стихийные пляжи.

Украинцам советуют избегать неофициальных мест отдыха, поскольку там отсутствуют спасательные посты и не проводится проверка дна. Особую опасность, по данным ГСЧС, по-прежнему представляет побережье в Затоке, где пляжи официально открывать не будут. Несмотря на это, люди продолжают туда приезжать.

Аверина напомнила о случаях гибели людей в Затоке из-за взрывов мин и других взрывоопасных предметов в море, которые фиксировали в прошлом году.

«Мужчина отдыхал со своими детьми. Если не ошибаюсь, он был из Ровенской области. Они приехали на отдых, и дети стояли на берегу, когда их отца разорвало в воде и, извините за такие подробности, но его части тела выносило на берег. А дети в этот момент стояли на берегу. Это было очень страшно», — подчеркнула Марина Аверина в эфире Громадського радіо.

Также спикер отметила, что в прошлом году в Одессе работали более 30 официальных пляжей. В Черноморске в прошлом сезоне был открыт только один пляж, однако в этом году количество разрешённых зон отдыха может увеличиться.

Окончательный перечень официальных пляжей в Одессе и Черноморске планируют обнародовать ближе к началу лета.

