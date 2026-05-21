  1. В Украине

Кабмин внес изменения в порядок проведения э-аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам

19:41, 21 мая 2026
Правительство разрешило осуществлять продажу электрической энергии по двусторонним договорам на электронных аукционах на добровольной основе.
Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам с целью приведения его в соответствие с Законом Украины № 4777-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования энергетических рынков, конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии и усиления энергетической устойчивости». 

Предоставлено право производителям электрической энергии (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии на объектах распределенной генерации, производителей электрической энергии из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии — только микро-, мини- и малых гидроэлектростанций) осуществлять продажу электрической энергии по двусторонним договорам на электронных аукционах на добровольной основе.

Кабинет Министров Украины электроэнергия

