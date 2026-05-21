ФЛП напомнили о крайнем сроке подачи заявок на участие в программе энергоустойчивости — подать заявку можно до 31 мая

Государство компенсирует расходы на автономное энергоснабжение для бизнеса, работающего во время отключений.

Физическим лицам-предпринимателям напомнили о завершении приема заявок на участие в программе энергоустойчивости. Об этом сообщили в приложении «Дія».

По данным программы, украинский бизнес уже подал более 43 тысяч заявок на общую сумму более 434 миллионов гривен. Подать заявку можно до 31 мая.

Участие в программе доступно для ФЛП 2-й и 3-й группы, которые зарегистрированы до 1 декабря 2025 года и по состоянию на 26 января 2026 года уплатили налоги, имеют наемных работников и работают в определенных сферах, в частности в продуктовом ритейле, медицине, перевозках, образовании и производстве. Полный перечень видов деятельности определен в соответствующих КВЭДах.

Размер компенсации составляет от 7 500 до 15 000 гривен и зависит от количества работников в бизнесе.

Полученные средства можно использовать на оборудование для автономного питания, солнечные панели и комплектующие, монтаж и подключение систем, топливо для генераторов, а также оплату электроэнергии.

