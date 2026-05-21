За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

В Украине право человека на защиту персональных данных гарантируется Конституцией Украины, которая запрещает незаконное вмешательство в личную и семейную жизнь, а также распространение конфиденциальной информации без согласия лица. Любой незаконный сбор, использование, передача или распространение информации о человеке может рассматриваться как вмешательство в частную жизнь и влечь административную, гражданскую или уголовную ответственность.

Особенно актуальным этот вопрос является в контексте распространения информации о лицах, вносящих залог в уголовных производствах, а также других сведений из судебных и государственных реестров, где персональные данные могут становиться предметом публичного разглашения и последующего неправомерного использования.

Ключевой нормой является статья 32 Конституции Украины, которая гарантирует, что никто не может подвергаться вмешательству в личную и семейную жизнь, а сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия не допускается, кроме случаев, определённых законом и исключительно в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Также Конституция Украины гарантирует право каждого гражданина знать, какие данные о нём собираются, кто их обрабатывает и с какой целью они используются.

Что такое персональные данные

Подробный порядок обработки такой информации определяет Закон Украины «О защите персональных данных». Согласно этому закону, персональными данными являются любые сведения, по которым лицо может быть идентифицировано.

К персональным данным могут относиться:

ФИО;

дата рождения;

дрес проживания;

номер телефона; паспортные данные;

идентификационный код;

банковские реквизиты;

информация о счетах;

финансовые операции;

электронная почта; фото, видео;

IP-адрес; информация о месте работы или учёбы.

Также закон определяет, что распространение персональных данных — это передача сведений о физическом лице другим лицам.

В частности, статья 14 Закона Украины «О защите персональных данных» предусматривает, что распространение персональных данных допускается только с согласия лица или в случаях, предусмотренных законом.

Незаконным может считаться как публичное обнародование персональных данных, так и их передача третьим лицам без правовых оснований. Нарушением могут быть утечки информации из государственных реестров, распространение данных в СМИ или социальных сетях, незаконный доступ к базам данных, использование информации не по назначению, а также разглашение сведений о финансовых операциях физических лиц.

Кроме того, законодательство обеспечивает защиту банковской информации. Закон Украины «О банках и банковской деятельности» определяет, что информация о счетах клиентов, движении средств, финансовых операциях и реквизитах относится к банковской тайне. Разглашать такие данные банки могут только в случаях и порядке, прямо предусмотренных законом. Незаконное разглашение банковской тайны может повлечь как дисциплинарную, так и уголовную ответственность.

Какая ответственность предусмотрена за разглашение персональных данных

Нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных не ограничивается конституционными гарантиями или требованиями Закона Украины «О защите персональных данных». В случаях незаконного сбора, хранения, использования или распространения информации о лице государство предусматривает конкретные механизмы юридического реагирования. В зависимости от характера нарушения, способа его совершения и последствий ответственность может наступать в различных формах — от административной до уголовной.

Уголовная ответственность за незаконное распространение конфиденциальной информации предусмотрена статьёй 182 Уголовного кодекса Украины. Она устанавливает ответственность за незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение или распространение конфиденциальной информации о лице, а также за незаконное изменение такой информации. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, пробационный надзор, ограничение свободы, а в более тяжёлых случаях — лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме уголовной ответственности, законодательство предусматривает и административную. Статья 188-39 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных, в частности предусматривается:

непредоставление или несвоевременное уведомление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека об обработке персональных данных или изменении сведений, а также предоставление неполных или недостоверных данных — штраф на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц и ФЛП — от 200 до 400 НМДГ;

невыполнение законных требований или предписаний Уполномоченного ВРУ по правам человека по устранению нарушений законодательства о защите персональных данных — штраф на граждан от 200 до 300 НМДГ, на должностных лиц и ФЛП — от 300 до 1000 НМДГ;

повторное в течение года совершение вышеуказанных нарушений — штраф на граждан от 300 до 500 НМДГ, на должностных лиц и ФЛП — от 500 до 2000 НМДГ;

несоблюдение порядка защиты персональных данных, приведшее к незаконному доступу или нарушению прав субъекта персональных данных — штраф на граждан от 100 до 500 НМДГ, на должностных лиц и ФЛП — от 300 до 1000 НМДГ;

повторное в течение года нарушение требований по защите персональных данных — штраф от 1000 до 2000 НМДГ.

Кроме того, лицо, чьи права нарушены, имеет право обратиться в суд с требованием о прекращении незаконного распространения информации, её удалении или запрете дальнейшего использования, а также о опровержении недостоверных сведений. Также закон предусматривает возможность взыскания материального ущерба и компенсации морального вреда за сам факт нарушения права на частную жизнь и защиту персональных данных.

Основаниями для такой защиты являются статья 23 Гражданского кодекса Украины (компенсация морального вреда), статья 277 ГК Украины (опровержение недостоверной информации), статья 301 ГК Украины (право на личную жизнь и её тайну), а также статья 302 ГК Украины (защита информации о физическом лице).

Например, в своей практике Европейский суд по правам человека исходит из того, что персональные данные относятся к сфере частной жизни, которая защищается статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Украинское законодательство формирует многоуровневую систему защиты персональных данных, в которой сочетаются конституционные гарантии, специальное регулирование и механизмы юридической ответственности. Это позволяет рассматривать персональные данные не как обычную информацию, а как составную часть права на частную жизнь, которая подлежит усиленной правовой защите. В зависимости от характера информации, способа её получения, последствий распространения и статуса лица, которое осуществило разглашение, ответственность может наступать одновременно по нормам конституционного, гражданского, административного и уголовного законодательства.

