Суд избрал меры пресечения должностным лицам Нацполиции по делу о крышевании

Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых «порноофисов». Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавался и распространялся контент порнографического характера.

В частности:

начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;

первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;

заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;

водителю заместителя Министра внутренних дел Украины — 8 млн грн залога.

Во время обысков в рамках этого производства правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные средства и другое имущество. Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

