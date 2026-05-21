  1. В Украине

Суд избрал меры пресечения должностным лицам Нацполиции по делу о крышевании

19:18, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Суд избрал меры пресечения должностным лицам Нацполиции по делу о крышевании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд избрал меры пресечения пяти участникам коррупционной схемы, связанной с прикрытием деятельности сети так называемых «порноофисов». Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, должностные лица полиции и приближенные к ним лица могли получать неправомерную выгоду за обеспечение беспрепятственной работы помещений, где незаконно создавался и распространялся контент порнографического характера.

Всем пяти подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В частности:

  • начальнику ГУНП в Ивано-Франковской области — 7 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Ивано-Франковской области — 5 млн грн залога;
  • первому заместителю начальника следственного управления ГУНП в Тернопольской области — 5 млн грн залога;
  • заместителю начальника ГУНП в Житомирской области — 1 млн 164 тыс. грн залога;
  • водителю заместителя Министра внутренних дел Украины — 8 млн грн залога.

Во время обысков в рамках этого производства правоохранители изъяли элитные автомобили, наличные средства и другое имущество. Общая сумма изъятых средств составляет 22,6 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к коррупционному прикрытию незаконной деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ОГП Национальная полиция

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]