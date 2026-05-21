  1. В Україні

Суд обрав запобіжні заходи посадовцям Нацполіції у справі про кришування

19:18, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Суд обрав запобіжні заходи посадовцям Нацполіції у справі про кришування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів». Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;
  • першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;
  • заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;
  • водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно. Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ОГП Національна поліція

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Суди досі не визначилися з єдиним підходом до відповідальності роботодавців у справах щодо інклюзивності — які проблеми фіксують

Інклюзивність в Україні поступово виходить за межі соціальної політики та стає окремим стандартом у судовій і правозастосовній практиці.

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]