Суд обрав запобіжні заходи посадовцям Нацполіції у справі про кришування

Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям діяльності мережі так званих «порноофісів». Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи могли отримувати неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали контент порнографічного характеру.

Усім п’ятьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області — 7 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Івано-Франківській області — 5 млн грн застави;

першому заступнику начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області — 5 млн грн застави;

заступнику начальника ГУНП в Житомирській області — 1 млн 164 тис. грн застави;

водію заступника Міністра внутрішніх справ України — 8 млн грн застави.

Під час обшуків у межах цього провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівкові кошти та інше майно. Загальна сума вилучених коштів становить 22,6 млн грн.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до корупційного прикриття незаконної діяльності.

