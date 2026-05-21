  1. В Україні

Володимир Зеленський відвідав фортифікації біля Білорусі: що розповів про загрозу

19:00, 21 травня 2026
Зеленський запевнив, що українські Сили оборони не забули про наступ з Білорусі у 2022 році і готові до будь-якого сценарію.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський відвідав місто Славутич, щоб перевірити підготовку до захисту у разі нового російського наступу з Білорусі.

Глава держави під час візиту поспілкувався із керівниками Київської та Чернігівської областей.

«Дуже важливо підтримати наших людей тут, посилити захист. Саме цим і займаємось. Це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, — на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області», — сказав Президент у відеозверненні 21 травня.

Українській лідер нагадав, що 2022 року наступ був і з території Білорусі також. Зеленський запевнив, що українські Сили оборони не забули про це і готові до будь-якого сценарію.

«Багато питань від громад, які межують із Білоруссю. І, звісно, треба дуже сильно посилити ППО — саме так, як сказали люди. Міністр оборони України знає цей пріоритет — має бути розподіл додаткового обладнання, він буде. Є ця спроможність. Очікую доповідь за результатами», — сказав Зеленський.

Також він додав, що фінансування для всіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку теж є.

