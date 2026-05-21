Приховали статки: суди притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевих рад

Посадовців покарали за приховані в деклараціях статки.

Суди притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевих рад на підставі матеріалів контролів щодо повноти заповнення декларацій. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Вижницький районний суд Чернівецької області визнав винною провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За результатами проведеного НАЗК контролю встановлено, що у декларації за 2023 рік вона не зазначила належну їй на праві власності квартиру у Києві площею 43 кв. м. вартістю понад 3 млн грн. Її засудили до покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на один рік.

Крім того, Роменський міськрайонний суд Сумської області визнав винним депутата Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської області у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Посадовець зазначив недостовірні відомості у щорічній декларації за 2024 рік на суму понад 1,37 млн.грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Аналогічне щодо виду та розміру накладеного адміністративного стягнення рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області стосовно головного спеціаліста, інспектора з благоустрою, еколога відділу безпеки та контролю Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради Львівської області. У його декларації за 2024 рік встановлено недостовірні відомості на суму 800 тис. грн.

Водночас за результатами проведених контролів за першу декаду травня НАЗК направило до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України три обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак адміністративних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Йдеться про недостовірні відомості у деклараціях за 2024 рік:

майстра лісу Ісаївського лісництва філії «Самбірське лісове господарство» ДП «Ліси України» - на суму 787,6 тис. грн;

депутата Городоцької селищної ради Житомирського району Житомирської області - на суму 898,6 тис. грн;

старости Вікторівського старостинського округу № 4 Миронівської міської ради Обухівського району Київської області - на суму 987,4 тис. грн.

НАЗК нагадало, що нещодавно на підставі матеріалів контролів щодо повноти заповнення декларацій у Львівській і Полтавській областях двох депутатів місцевих рад притягнули до адміністративної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях

