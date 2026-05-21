  1. В Україні

Приховали статки: суди притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевих рад

19:55, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Посадовців покарали за приховані в деклараціях статки.
Приховали статки: суди притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевих рад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суди притягнули до відповідальності депутата та двох посадовців місцевих рад на підставі матеріалів контролів щодо повноти заповнення декларацій. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Вижницький районний суд Чернівецької області визнав винною провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності Берегометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. За результатами проведеного НАЗК контролю встановлено, що у декларації за 2023 рік вона не зазначила належну їй на праві власності квартиру у Києві площею 43 кв. м. вартістю понад 3 млн грн. Її засудили до покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, строком на один рік.

Крім того, Роменський міськрайонний суд Сумської області визнав винним депутата Хмелівської сільської ради Роменського району Сумської області у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Посадовець зазначив недостовірні відомості у щорічній декларації за 2024 рік на суму понад 1,37 млн.грн. Суд наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тис. грн.

Аналогічне щодо виду та розміру накладеного адміністративного стягнення рішення ухвалив Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області стосовно головного спеціаліста, інспектора з благоустрою, еколога відділу безпеки та контролю Департаменту міського господарства Дрогобицької міської ради Львівської області. У його декларації за 2024 рік встановлено недостовірні відомості на суму 800 тис. грн.

Водночас за результатами проведених контролів за першу декаду травня НАЗК направило до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України три обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак адміністративних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Йдеться про недостовірні відомості у деклараціях за 2024 рік:

  • майстра лісу Ісаївського лісництва філії «Самбірське лісове господарство» ДП «Ліси України» - на суму 787,6 тис. грн;
  • депутата Городоцької селищної ради Житомирського району  Житомирської області - на суму 898,6 тис. грн;
  • старости Вікторівського старостинського округу № 4 Миронівської міської ради Обухівського району Київської області - на суму 987,4 тис. грн.

НАЗК нагадало, що нещодавно на підставі матеріалів контролів щодо повноти заповнення декларацій у Львівській і Полтавській областях двох депутатів місцевих рад притягнули до адміністративної відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у деклараціях 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

декларація НАЗК декларування

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Суди досі не визначилися з єдиним підходом до відповідальності роботодавців у справах щодо інклюзивності — які проблеми фіксують

Інклюзивність в Україні поступово виходить за межі соціальної політики та стає окремим стандартом у судовій і правозастосовній практиці.

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]